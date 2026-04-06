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Ways to clean silver anklets: चांदी की पायल को घर पर ऐसे करें साफ, मिनटों में पाए नई जैसी चमक

Ways to clean silver anklets: चांदी की पायल हर महिला की खूबसूरती को बढ़ाने वाला एक खास आभूषण है, लेकिन समय के साथ इसमें कालापन आना आम बात है. पसीना, धूल, नमी और केमिकल्स के संपर्क में आने से इसकी चमक फीकी पड़ जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में मौजूद साधारण चीजों जैसे बेकिंग सोडा, नींबू, टूथपेस्ट और नमक की मदद से आप अपनी चांदी की पायल को आसानी से फिर से चमका सकते हैं

By: Ranjana Sharma | Published: April 6, 2026 7:23:48 PM IST

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पायल की स्थिति को ध्यान से जांचें

सबसे पहले अपनी चांदी की पायल को ध्यान से देखें. जहां ज्यादा कालापन, जंग या गंदगी जमी हुई है, उन हिस्सों को पहचानें. इससे आपको सफाई के दौरान खास ध्यान देने में मदद मिलेगी.

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गुनगुने पानी में भिगोना क्यों जरूरी है

एक बाउल में गुनगुना पानी लें और पायल को 10–15 मिनट के लिए उसमें डुबोकर रखें. इससे जमी हुई गंदगी और मैल नरम हो जाती है, जिससे आगे की सफाई आसान हो जाती है.

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बेकिंग सोडा का असरदार पेस्ट बनाएं

एक चम्मच बेकिंग सोडा लें और उसमें थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें. यह पेस्ट चांदी पर जमी काली परत को हटाने में बहुत मददगार होता है.

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नींबू और नमक का जादू

नींबू का रस निकालकर उसमें थोड़ा नमक मिलाएं और इस मिश्रण को पायल पर लगाएं. यह प्राकृतिक क्लीनर की तरह काम करता है और पायल की चमक को तेजी से वापस लाता है.

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टूथपेस्ट से करें फाइनल क्लीनिंग

थोड़ा सा व्हाइट टूथपेस्ट लें और पायल पर लगाकर ब्रश से हल्के-हल्के साफ करें. इससे छोटे-छोटे दाग और धब्बे भी हट जाते हैं.

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साफ पानी से अच्छी तरह धोएं

अब पायल को साफ पानी से धो लें ताकि सभी क्लीनिंग एजेंट पूरी तरह हट जाएं. ध्यान रखें कि कोई भी केमिकल पायल पर न रह जाए.

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लंबे समय तक चमक बनाए रखने के टिप्स

पायल को नमी से दूर रखें, इस्तेमाल के बाद साफ कपड़े में लपेटकर रखें और परफ्यूम या केमिकल्स के संपर्क से बचाएं. इससे इसकी चमक लंबे समय तक बनी रहेगी.

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नई जैसी चमक पाएं

अब आपकी चांदी की पायल बिल्कुल नई जैसी चमकदार दिखेगी. इसे पहनें और अपने स्टाइल को और भी खास बनाएं.

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