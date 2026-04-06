Ways to clean silver anklets: चांदी की पायल को घर पर ऐसे करें साफ, मिनटों में पाए नई जैसी चमक

Ways to clean silver anklets: चांदी की पायल हर महिला की खूबसूरती को बढ़ाने वाला एक खास आभूषण है, लेकिन समय के साथ इसमें कालापन आना आम बात है. पसीना, धूल, नमी और केमिकल्स के संपर्क में आने से इसकी चमक फीकी पड़ जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में मौजूद साधारण चीजों जैसे बेकिंग सोडा, नींबू, टूथपेस्ट और नमक की मदद से आप अपनी चांदी की पायल को आसानी से फिर से चमका सकते हैं