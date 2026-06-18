Rash after waxing: वैक्सिंग के बाद निकल जाते हैं लाल दाने? एक्सपर्ट ने बताई वजह, ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी Rash afte
Rash after waxing: सॉफ्ट, क्लीन और ग्लोइंग स्किन पाने के लिए वैक्सिंग आज महिलाओं की ब्यूटी रूटीन का अहम हिस्सा बन चुकी है. चाहे पार्लर में कराई जाए या घर पर, वैक्सिंग कुछ ही मिनटों में त्वचा से अनचाहे बाल हटाकर उसे स्मूथ बना देती है. हालांकि कई बार वैक्सिंग के बाद हाथों और पैरों पर छोटे-छोटे लाल दाने निकल आते हैं. इसके साथ खुजली, जलन और स्किन में असहजता भी महसूस हो सकती है. कई महिलाओं को लगता है कि यह किसी एलर्जी या स्किन प्रॉब्लम की वजह से हुआ है, जबकि कई बार इसकी वजह हमारी अपनी छोटी-छोटी गलतियां होती हैं. अगर आप भी वैक्सिंग के बाद दानों की समस्या से परेशान रहती हैं, तो इसके कारण और बचाव के तरीके जानना बेहद जरूरी है.
वैक्सिंग से स्किन होती है स्मूथ, लेकिन दाने क्यों निकलते हैं?
वैक्सिंग को अनचाहे बाल हटाने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका माना जाता है. इससे त्वचा न सिर्फ साफ दिखाई देती है बल्कि लंबे समय तक स्मूथ भी रहती है. लेकिन कई महिलाओं को वैक्सिंग के कुछ घंटों बाद या अगले दिन हाथ-पैरों पर छोटे-छोटे लाल दाने दिखाई देने लगते हैं. यह समस्या आम है और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं.
हेयर फॉलिकल्स में सूजन बनती है दानों की वजह
डर्मेटोलॉजिस्ट के अनुसार वैक्सिंग के दौरान बाल जड़ों से निकलते हैं. जब बाल अचानक जड़ से खींचे जाते हैं तो हेयर फॉलिकल्स में हल्की सूजन हो सकती है. यही सूजन त्वचा पर छोटे लाल दानों के रूप में दिखाई देती है. ज्यादातर मामलों में ये दाने कुछ घंटों या एक-दो दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं.
संवेदनशील त्वचा वालों को ज्यादा होती है परेशानी
हर व्यक्ति की त्वचा अलग होती है. जिन लोगों की स्किन ज्यादा संवेदनशील होती है, उनमें वैक्सिंग के बाद लाल दाने, खुजली और जलन की संभावना अधिक रहती है. अगर आपकी त्वचा जल्दी रिएक्ट करती है, तो वैक्सिंग से पहले पैच टेस्ट करना फायदेमंद हो सकता है.
ज्यादा गर्म वैक्स बन सकती है बड़ी गलती
कई बार घर पर वैक्सिंग करते समय लोग वैक्स के तापमान पर ध्यान नहीं देते. जरूरत से ज्यादा गर्म वैक्स त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है. इससे स्किन पर लालपन, जलन, रैशेज और दर्द की समस्या हो सकती है. इसलिए वैक्स लगाने से पहले उसका तापमान जांचना जरूरी है.
गंदे उपकरण बढ़ा सकते हैं संक्रमण का खतरा
वैक्सिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाले स्पैचुला, तौलिए, वैक्स स्ट्रिप्स और अन्य सामान साफ न हों तो बैक्टीरिया त्वचा तक पहुंच सकते हैं. इससे लाल दानों के साथ संक्रमण और फॉलिकुलाइटिस जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं. इसलिए साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए.
वैक्सिंग के तुरंत बाद ये गलतियां न करें
वैक्सिंग के बाद त्वचा बेहद संवेदनशील हो जाती है. ऐसे में बार-बार हाथ लगाना, स्क्रब करना, टाइट कपड़े पहनना या धूप में निकलना त्वचा को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है. इससे जलन और लाल दाने बढ़ सकते हैं.
एलोवेरा जेल से मिल सकती है तुरंत राहत
अगर वैक्सिंग के बाद त्वचा पर लाल दाने निकल आए हैं, तो एलोवेरा जेल काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. इसमें मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण सूजन कम करने और त्वचा को ठंडक पहुंचाने में मदद करते हैं. इससे खुजली और जलन से भी राहत मिल सकती है.