Rash after waxing: वैक्सिंग के बाद निकल जाते हैं लाल दाने? एक्सपर्ट ने बताई वजह, ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी Rash afte

Rash after waxing: सॉफ्ट, क्लीन और ग्लोइंग स्किन पाने के लिए वैक्सिंग आज महिलाओं की ब्यूटी रूटीन का अहम हिस्सा बन चुकी है. चाहे पार्लर में कराई जाए या घर पर, वैक्सिंग कुछ ही मिनटों में त्वचा से अनचाहे बाल हटाकर उसे स्मूथ बना देती है. हालांकि कई बार वैक्सिंग के बाद हाथों और पैरों पर छोटे-छोटे लाल दाने निकल आते हैं. इसके साथ खुजली, जलन और स्किन में असहजता भी महसूस हो सकती है. कई महिलाओं को लगता है कि यह किसी एलर्जी या स्किन प्रॉब्लम की वजह से हुआ है, जबकि कई बार इसकी वजह हमारी अपनी छोटी-छोटी गलतियां होती हैं. अगर आप भी वैक्सिंग के बाद दानों की समस्या से परेशान रहती हैं, तो इसके कारण और बचाव के तरीके जानना बेहद जरूरी है.