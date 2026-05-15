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Watermelon vs Muskmelon: कौन रखता है ज्यादा हाइड्रेटेड? किससे मिलता है ज्यादा पोषण, समझें अंतर

गर्मी होते ही मार्केट में ऐसे फलों की बहार आ जाती है, जो हमें हाइड्रेटेड रखते हैं. इन फलों में सबसे पहले नाम आता है खरबूजे और तरबूज का. इन दोनों को लेकर अक्सर ये बहस चलती रहती है कि कौन-सा फल ज्यादा फायदेमंद है? इस आर्टिकल में इसी कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास किया गया है कि खरबूजे और तरबूज में से कौन-सा फल ज्यादा हाइड्रेशन प्रदान करता है और किसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अधिक है.


By: Shivangi Shukla | Published: May 15, 2026 5:59:16 PM IST

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तरबूज vs खरबूजा - Photo Gallery
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तरबूज vs खरबूजा

दोनों फलों की अगर 100 ग्राम मात्रा की बात करें, तो 100 ग्रा. तरबूज में करीब 30 कैलोरी होती है, जबकि खरबूजे में लगभग 34 कैलोरी पाई जाती है. हालांकि, तरबूज में पानी की मात्रा लगभग 91 प्रतिशत होती है, इसलिए यह जल्दी हाइड्रेट करता है. वहीं खरबूजे में पानी थोड़ा कम होता है, लेकिन इसमें फाइबर, विटामिन और मिनरल्स ज्यादा मिलते हैं.

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पोषण

पोषण के मामले में खरबूजा कहीं आगे है. इसमें विटामिन A और C भरपूर मात्रा में होते हैं. ये आंखों की रोशनी बढ़ाने और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने में मदद करता है.

हाइड्रेशन किंग है तरबूज - Photo Gallery
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हाइड्रेशन किंग है तरबूज

तरबूज शरीर को तुरंत हाइड्रेट करता है. ये भीषण गर्मी में शरीर को लू से भी बचाता है. इसमें लाइकोपीन नामक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो सूर्य की हानिकारक किरणों से रक्षा करता है.

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मसल्स पेन में भी राहत देता है तरबूज

तरबूज में एल-सिट्रुलिन नाम का तत्व होता है, जो एक्सरसाइज के बाद मांसपेशियों के दर्द को कम करने में मदद करता है.

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पाचन में सहायक है खरबूजा

खरबूजे में मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर करता है और कब्ज से राहत देता है. इसमें बीटा-कैरोटीन होता है, जो आंखों और त्वचा के लिए अच्छा होता है और चेहरे पर प्राकृतिक निखार लाने में मदद करता है.

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