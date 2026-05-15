Watermelon vs Muskmelon: कौन रखता है ज्यादा हाइड्रेटेड? किससे मिलता है ज्यादा पोषण, समझें अंतर

गर्मी होते ही मार्केट में ऐसे फलों की बहार आ जाती है, जो हमें हाइड्रेटेड रखते हैं. इन फलों में सबसे पहले नाम आता है खरबूजे और तरबूज का. इन दोनों को लेकर अक्सर ये बहस चलती रहती है कि कौन-सा फल ज्यादा फायदेमंद है? इस आर्टिकल में इसी कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास किया गया है कि खरबूजे और तरबूज में से कौन-सा फल ज्यादा हाइड्रेशन प्रदान करता है और किसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अधिक है.