Vegan Diet वालों के लिए कमाल की रेसिपी! दूध नहीं, बल्कि इस बीज से घर पर बनाएं मुलायम पनीर

पनीर बनाने के लिए सबसे पहले बीज भिगोएं और पेस्ट बना लें

सबसे पहले 2 कप तरबूज के बीजों को अच्छी तरह धो लें और उन्हें लगभग 6 घंटे के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दें. इससे बीज नरम हो जाएंगे और आसानी से पीस सकेंगे. भीगे हुए बीजों को एक बार फिर साफ पानी से धो लें. अब इन्हें 4 कप पानी के साथ मिक्सर में डालकर अच्छी तरह पीस लें और स्मूद पेस्ट तैयार करें.