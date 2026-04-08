Watermelon in the fridge: क्या फ्रिज में रखा तरबूज सच में बन जाता है ज़हर? सेहत के लिए खतरा या गलतफहमी? जानिए सच्चाई

Watermelon in the fridge: गर्मियों में ठंडा तरबूज खाना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या फ्रिज में रखा तरबूज सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. कई लोग इसे “ज़हर” बनने तक की बात कह देते हैं. असल में सच्चाई यह है कि तरबूज खुद से ज़हरीला नहीं बनता, बल्कि गलत तरीके से स्टोर करने पर इसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जो सेहत पर असर डालते हैं