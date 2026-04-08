Watermelon in the fridge: क्या फ्रिज में रखा तरबूज सच में बन जाता है ज़हर? सेहत के लिए खतरा या गलतफहमी? जानिए सच्चाई
क्या फ्रिज में रखा तरबूज बन जाता है ज़हर?
गर्मियों में तरबूज ठंडा करके खाना आम बात है, लेकिन क्या फ्रिज में रखा तरबूज सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है? आइए जानते हैं सच्चाई.
ठंडा तरबूज खाना सही या गलत?
ठंडा तरबूज खाने से शरीर को राहत मिलती है और यह हाइड्रेशन के लिए भी अच्छा होता है. लेकिन इसे सही तरीके से स्टोर करना जरूरी है.
कटे हुए तरबूज का असली खतरा
अगर तरबूज काटकर खुला छोड़ दिया जाए या बिना ढके फ्रिज में रखा जाए, तो उसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं.
कितने समय तक सुरक्षित रहता है तरबूज?
कटा हुआ तरबूज फ्रिज में 24 घंटे तक सुरक्षित माना जाता है. इसके बाद इसका सेवन करने से बचना चाहिए.
क्या फ्रिज का तापमान भी असर डालता है?
फ्रिज का सही तापमान (लगभग 4°C) तरबूज को सुरक्षित रखने में मदद करता है. ज्यादा गर्म या ठंडा तापमान नुकसान कर सकता है.
कैसे रखें तरबूज को सुरक्षित?
कटे हुए तरबूज को हमेशा एयरटाइट कंटेनर में रखें या अच्छे से ढककर फ्रिज में स्टोर करें.
क्या सच में बन जाता है ज़हर?
नहीं, फ्रिज में रखा तरबूज खुद से ज़हर नहीं बनता. यह केवल गलत तरीके से स्टोर करने पर खराब होकर नुकसान पहुंचा सकता है.
तरबूज खाने से कब हो सकता है नुकसान?
अगर तरबूज से अजीब गंध आए, स्वाद बदला हुआ लगे या उसका टेक्सचर खराब हो जाए, तो उसे खाने से बचना चाहिए.