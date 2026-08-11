जब शराब के नशे में धुत होकर मैदान पर उतरा पाक क्रिकेटर, सबके सामने ही खोल दी थी पैंट! फिर जो हुआ…

क्रिकेट के मैदान पर आपने जीत का जश्न और खिलाड़ियों के एग्रेसिव मिजाज तो खूब देखे होंगे, लेकिन क्या कभी सुना है कि कोई खिलाड़ी शराब के नशे में धुत होकर मैच खेलने उतर जाए? जी हां, पाकिस्तान क्रिकेट का एक ऐसा ही काला किस्सा है, जब एक बड़े ऑलराउंडर ने मैदान से लेकर होटल के कमरे तक अपनी हरकतों से पूरे देश को शर्मसार कर दिया था. आइए जानते हैं इस विवाद की पूरी कहानी.