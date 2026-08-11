  • Home>
  • Gallery»
  • जब शराब के नशे में धुत होकर मैदान पर उतरा पाक क्रिकेटर, सबके सामने ही खोल दी थी पैंट! फिर जो हुआ…

जब शराब के नशे में धुत होकर मैदान पर उतरा पाक क्रिकेटर, सबके सामने ही खोल दी थी पैंट! फिर जो हुआ…

क्रिकेट के मैदान पर आपने जीत का जश्न और खिलाड़ियों के एग्रेसिव मिजाज तो खूब देखे होंगे, लेकिन क्या कभी सुना है कि कोई खिलाड़ी शराब के नशे में धुत होकर मैच खेलने उतर जाए? जी हां, पाकिस्तान क्रिकेट का एक ऐसा ही काला किस्सा है, जब एक बड़े ऑलराउंडर ने मैदान से लेकर होटल के कमरे तक अपनी हरकतों से पूरे देश को शर्मसार कर दिया था. आइए जानते हैं इस विवाद की पूरी कहानी.


By: Shivani Singh | Published: August 11, 2026 6:20:31 PM IST

Follow us on
Google News
जब शराब के नशे में धुत होकर मैदान पर उतरा पाक क्रिकेटर, सबके सामने ही खोल दी थी पैंट! फिर जो हुआ… - Photo Gallery
1/7

शराब के नशे का असर

शराब पीने के बाद व्यक्ति अपने होश खो बैठता है. लेकिन जब मैदान पर कोई खिलाड़ी ऐसा करे, तो यह खेल और देश दोनों के लिए शर्मनाक बन जाता है. पाकिस्तान क्रिकेट इतिहास में ऐसा ही एक विवादित मामला सामने आया था, जिसने टीम की साख पर सवाल खड़े कर दिए थे.

You Might Be Interested In
जब शराब के नशे में धुत होकर मैदान पर उतरा पाक क्रिकेटर, सबके सामने ही खोल दी थी पैंट! फिर जो हुआ… - Photo Gallery
2/7

कौन थे वसीम राजा?

यह कहानी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम राजा की है, जो पूर्व कप्तान और प्रसिद्ध कमेंटेटर रमीज राजा के बड़े भाई थे. मुल्तान के एक उच्च शिक्षित परिवार में जन्मे वसीम राजा ने 1973 में केवल 20 साल की उम्र में अपना डेब्यू किया था. वे एक बेहद मूडी ऑलराउंडर थे, जिनकी प्रतिभा की तारीफ पूर्व कप्तान इमरान खान भी किया करते थे.

जब शराब के नशे में धुत होकर मैदान पर उतरा पाक क्रिकेटर, सबके सामने ही खोल दी थी पैंट! फिर जो हुआ… - Photo Gallery
3/7

कराची टेस्ट और करियर का पहला शतक

कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले गए टेस्ट मैच में वसीम राजा ने अपने करियर का पहला शतक जड़ा था. यह उनके करियर का एक बड़ा मुकाम हो सकता था, लेकिन इसी मैच में घटी एक घटना ने उनके शतक की चमक को फीका कर दिया.

You Might Be Interested In
जब शराब के नशे में धुत होकर मैदान पर उतरा पाक क्रिकेटर, सबके सामने ही खोल दी थी पैंट! फिर जो हुआ… - Photo Gallery
4/7

मैदान पर अभद्र हरकत और दर्शकों का गुस्सा

मैच के दौरान बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग करते समय वसीम राजा ने दर्शकों की तरफ अभद्र इशारे किए. पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, वे दर्शकों की ओर मुड़कर अपने ट्राउजर की जिप खोलने जैसी अशोभनीय हरकत करने लगे थे, जिससे हर कोई हैरान रह गया.

जब शराब के नशे में धुत होकर मैदान पर उतरा पाक क्रिकेटर, सबके सामने ही खोल दी थी पैंट! फिर जो हुआ… - Photo Gallery
5/7

नशे का दावा और मैच का दर्दनाक अंत

बाद में यह दावा किया गया कि वसीम राजा उस वक्त मैदान पर पूरी तरह से शराब के नशे में धुत थे. शतक बनाने के बावजूद यह मैच उनके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ, क्योंकि इसी मुकाबले में वेस्टइंडीज के कप्तान क्लाइव लॉयड का एक तेज तर्रार पुल शॉट लगने से उनके दाएं पैर में फ्रैक्चर भी हो गया.

जब शराब के नशे में धुत होकर मैदान पर उतरा पाक क्रिकेटर, सबके सामने ही खोल दी थी पैंट! फिर जो हुआ… - Photo Gallery
6/7

होटल में हंगामा और तोड़फोड़

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मैदान के बाहर भी उनका व्यवहार विवादित रहा. एक बार होटल में उन्होंने शराब के नशे में भारी हंगामा खड़ा कर दिया. उन्होंने गुस्से में अपने कमरे के शीशे तोड़ दिए, होटल लॉबी में बवाल काटा और टीम मैनेजर को गालियां देते हुए उन पर करियर बर्बाद करने का आरोप लगाया.

You Might Be Interested In
जब शराब के नशे में धुत होकर मैदान पर उतरा पाक क्रिकेटर, सबके सामने ही खोल दी थी पैंट! फिर जो हुआ… - Photo Gallery
7/7

साथी खिलाड़ियों की दखल

जब वसीम राजा होटल में यह हंगामा कर रहे थे, तब पास के बार में सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे उनके साथी खिलाड़ी—मुदस्सर नजर, सलीम अल्ताफ, सरफराज नवाज और जहीर अब्बास ने उन्हें नशे में चूर पाया. इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए खिलाड़ियों ने पूरी बात तुरंत टीम के कप्तान तक पहुंचाई.

Tags:
Pakistan CricketWasim Raja
जब शराब के नशे में धुत होकर मैदान पर उतरा पाक क्रिकेटर, सबके सामने ही खोल दी थी पैंट! फिर जो हुआ… - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जब शराब के नशे में धुत होकर मैदान पर उतरा पाक क्रिकेटर, सबके सामने ही खोल दी थी पैंट! फिर जो हुआ… - Photo Gallery
जब शराब के नशे में धुत होकर मैदान पर उतरा पाक क्रिकेटर, सबके सामने ही खोल दी थी पैंट! फिर जो हुआ… - Photo Gallery
जब शराब के नशे में धुत होकर मैदान पर उतरा पाक क्रिकेटर, सबके सामने ही खोल दी थी पैंट! फिर जो हुआ… - Photo Gallery
जब शराब के नशे में धुत होकर मैदान पर उतरा पाक क्रिकेटर, सबके सामने ही खोल दी थी पैंट! फिर जो हुआ… - Photo Gallery