  • Home>
  • Gallery»
  • क्या आपके रिश्ते में कमी है इंटिमेसी की? एक्सपर्ट की सलाह जानें

क्या आपके रिश्ते में कमी है इंटिमेसी की? एक्सपर्ट की सलाह जानें

किसी भी रिश्ते में इंटिमेसी का होना यानि आपका बंधन गहरा है. आप आपसी समझ, विश्वास और सम्मान को बढ़ावा देते हैं. इंटिमेसी केवल फिजिकल नहीं होती, बल्कि अन्य प्रकार की भी होती है.


By: Tavishi Kalra | Published: December 19, 2025 1:02:43 PM IST

Follow us on
Google News
क्या आपके रिश्ते में कमी है इंटिमेसी की? एक्सपर्ट की सलाह जानें - Photo Gallery
1/6

Intimacy

पत्नी के साथ अपने रिश्तों में आप सुधार करना चाहते हैं तो इसके लिए केवल फिजिक्ल इंटिमेसी ही नहीं बल्कि अपनी पार्टनर के साथ गहरा इमोश्नल जुड़ाव होना भी बहुत जरूरी है.

You Might Be Interested In
क्या आपके रिश्ते में कमी है इंटिमेसी की? एक्सपर्ट की सलाह जानें - Photo Gallery
2/6

Intimacy

जब दो लोग एक साथ आते हैं एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और धीरे-धीरे नजदीकी बढ़ती है तो रिश्ता और गहरा और मजबूत हो जाता है.

क्या आपके रिश्ते में कमी है इंटिमेसी की? एक्सपर्ट की सलाह जानें - Photo Gallery
3/6

Physical Intimacy

फिजिकल इंटीमेसी के साथ प्यार का होना भी बहुत जरूरी है. इसी से हमारा रिश्ता मजबूत बनता है. अगर आपका रिश्ता मजबूत ना हो तो लोग इंटीमेसी को भई समझ नहीं पाते.

You Might Be Interested In
क्या आपके रिश्ते में कमी है इंटिमेसी की? एक्सपर्ट की सलाह जानें - Photo Gallery
4/6

Emotional Intimacy

इंटीमेसी का मतलब केवल शारीरिक रूप से नजदीक होना नहीं है बल्कि मानसिक और भावनाकत्मक रूप से भी एक दूसरे के नजदीक जाना है. जब आप किसी से अपनी पर्सनल बातें शेयर करते हैं तो आप इमोशनली कनेक्ट होते हैं.

क्या आपके रिश्ते में कमी है इंटिमेसी की? एक्सपर्ट की सलाह जानें - Photo Gallery
5/6

Intellectual Intimacy

जब आप किसी के ज्ञान की बातें शेयर करते हैं या अपने वेल वाले से दिमाग या अपने विचारों का अदान-प्रदान करते हैं या कभी किसी बात पर फिलोसॉफिकल चर्चा करते हैं तो इसे इंटेलक्चुअल इंटेमीसी कहते हैं.

You Might Be Interested In
क्या आपके रिश्ते में कमी है इंटिमेसी की? एक्सपर्ट की सलाह जानें - Photo Gallery
6/6

Spiritual Intimacy

जब आप धर्म और आध्यत्म से जुड़ी किसी बात पर विश्वास करते हैं या जिन लोगों से आपकी सोच धर्म को लेकर समान हो जाती है तो इसे स्पिरिचुअल इंटिमेसी कहा जाता है.भौतिक दायरे से परे किसी चीज में विश्वास करना ही आध्यात्मिकता है.

Tags:
Emotional Intimacyintellectual intimacyIntimacyphysical intimacyspiritual intimacy
क्या आपके रिश्ते में कमी है इंटिमेसी की? एक्सपर्ट की सलाह जानें - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या आपके रिश्ते में कमी है इंटिमेसी की? एक्सपर्ट की सलाह जानें - Photo Gallery
क्या आपके रिश्ते में कमी है इंटिमेसी की? एक्सपर्ट की सलाह जानें - Photo Gallery
क्या आपके रिश्ते में कमी है इंटिमेसी की? एक्सपर्ट की सलाह जानें - Photo Gallery
क्या आपके रिश्ते में कमी है इंटिमेसी की? एक्सपर्ट की सलाह जानें - Photo Gallery