Oscar Record: ऑस्कर के इतिहास में किसने जीते सबसे ज्यादा अवॉर्ड? इस एक्टर ने मारी बाजी…!

Walt Disney Oscar Record: 98वें अकादमी पुरस्कार समारोह का उत्साह दुनियाभर के सिनेमा प्रेमियों में बढ़ता जा रहा है. ऑस्कर सिर्फ एक पुरस्कार नहीं, बल्कि फिल्मी दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित उपलब्धियों में से एक है. इस मंच पर कई महान कलाकारों ने अपने शानदार काम से इतिहास रचा है. आइए जानते हैं उन दिग्गजों के बारे में जिन्होंने सबसे ज्यादा ऑस्कर जीतकर सिनेमा की दुनिया में अमिट छाप छोड़ी.