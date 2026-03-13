  • Home>
  • Oscar Record: ऑस्कर के इतिहास में किसने जीते सबसे ज्यादा अवॉर्ड? इस एक्टर ने मारी बाजी…!

Oscar Record: ऑस्कर के इतिहास में किसने जीते सबसे ज्यादा अवॉर्ड? इस एक्टर ने मारी बाजी…!

Walt Disney Oscar Record: 98वें अकादमी पुरस्कार समारोह का उत्साह दुनियाभर के सिनेमा प्रेमियों में बढ़ता जा रहा है. ऑस्कर सिर्फ एक पुरस्कार नहीं, बल्कि फिल्मी दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित उपलब्धियों में से एक है. इस मंच पर कई महान कलाकारों ने अपने शानदार काम से इतिहास रचा है. आइए जानते हैं उन दिग्गजों के बारे में जिन्होंने सबसे ज्यादा ऑस्कर जीतकर सिनेमा की दुनिया में अमिट छाप छोड़ी.


By: sanskritij jaipuria | Published: March 13, 2026 6:51:55 PM IST

1/7

वॉल्ट डिज्नी

अमेरिकी एनिमेटर और फिल्म निर्माता वॉल्ट डिज्नी के नाम ऑस्कर इतिहास में सबसे ज्यादा पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड है. उन्हें 59 नामांकन में से 26 ऑस्कर मिले, जो आज भी एक अद्भुत उपलब्धि मानी जाती है.

2/7

कैथरीन हेपबर्न

कैथरीन हेपबर्न हॉलीवुड की सबसे प्रतिष्ठित अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं. उन्हें 12 नामांकन में से सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस के लिए 4 ऑस्कर मिले, जो इस कैटेगरी में अब तक का रिकॉर्ड है.

3/7

सेड्रिक गिबन्स

सेड्रिक गिबन्स हॉलीवुड के फेमस प्रोडक्शन डिजाइनर थे. उन्होंने अपने करियर में सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन के लिए 11 अकादमी पुरस्कार जीते और इस श्रेणी में एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया.

4/7

जॉन फोर्ड

जॉन फोर्ड को हॉलीवुड इतिहास के सबसे प्रभावशाली फिल्म निर्देशकों में गिना जाता है. उन्होंने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए 4 ऑस्कर जीते, जो आज भी इस श्रेणी में सबसे ज्यादा माने जाते हैं.

5/7

डेनियल डे-लुईस

डेनियल डे-लुईस अपने शानदार और गहरे एक्टिंग के लिए फेमस हैं. वे एकमात्र ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने बेस्ट एक्टर के लिए 3 ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं.

6/7

मेरिल स्ट्रीप

मेरिल स्ट्रीप को ऑस्कर इतिहास की सबसे प्रतिभाशाली एक्ट्रेस में माना जाता है. उन्हें 21 से ज्यादा बार नामांकित किया गया और उन्होंने 3 ऑस्कर पुरस्कार भी जीते.

7/7

फ्रांसिस फोर्ड कोपोला

फ्रांसिस फोर्ड कोपोला हॉलीवुड के महान फिल्मकारों में शामिल हैं. उन्होंने निर्देशन और लेखन दोनों श्रेणियों में ऑस्कर जीतकर अपनी बहुमुखी प्रतिभा साबित की.

