  • ब्रेन बूस्टर से सेक्स बूस्टर तक ये ड्राई फ्रूट है ऑल-राउंडर – जानिए 6 असरदार वजहें

ब्रेन बूस्टर से सेक्स बूस्टर तक ये ड्राई फ्रूट है ऑल-राउंडर – जानिए 6 असरदार वजहें

Walnut Benefits: अखरोट को अक्सर “ब्रेन फूड” कहा जाता है, लेकिन इसकी खूबियां सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं हैं। यह एक ऐसा सुपरफूड है जो शरीर, मस्तिष्क, और यौन स्वास्थ्य – तीनों के लिए बेहद फायदेमंद है। अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड, आर्जिनिन, जिंक, बायोटिन, विटामिन E, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो इसे एक ऑल-राउंडर हेल्थ बूस्टर बनाते हैं, आइए जानतें हैं इसके अचूक फायदें..

By: Shivashakti Narayan Singh Last Updated: August 8, 2025 17:03:22 IST
1/7

याददाश्त और फोकस बढ़ाए

अखरोट को "ब्रेन फूड" ऐसे ही नहीं कहा जाता। इसकी बनावट भी दिमाग जैसी होती है । अखरोट में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड्स, विशेष रूप से ALA (Alpha-Linolenic Acid), न्यूरॉन कनेक्शन को मजबूत बनाते हैं। यह मस्तिष्क की कोशिकाओं में झिल्ली की संरचना को बेहतर बनाते हैं, जिससे मेमोरी और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है।

2/7

सेक्स पावर में इजाफा

पुरुषों के यौन स्वास्थ्य में अखरोट की बड़ी भूमिका है। इसमें मौजूद आर्जिनिन (Arginine) नामक अमीनो एसिड शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन बढ़ाता है, जिससे लिंग में रक्त प्रवाह बेहतर होता है और यौन इच्छा (libido) और स्टैमिना में सुधार आता है।

3/7

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है

अखरोट में पाया जाने वाला मोनोअनसैचुरेटेड फैट और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट दिल की धमनियों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह "खराब" कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करता है और "अच्छा" कोलेस्ट्रॉल (HDL) बढ़ाता है। रोज़ाना 4-5 अखरोट खाने से Heart Attack और स्ट्रोक का खतरा काफी कम होता है।

4/7

तनाव और अवसाद को करता है दूर

अखरोट में ट्रिप्टोफैन और मैग्नीशियम पाया जाता है जो मस्तिष्क में सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ाते हैं। यह “हैप्पी हार्मोन” तनाव को कम करता है और मूड को बेहतर बनाता है।

5/7

मेटाबॉलिज्म बूस्टर

अखरोट में फाइबर और हेल्दी फैट्स का संतुलन होता है जो भूख को कंट्रोल करता है। यह लंबे समय तक पेट भरा रखता है और ओवरईटिंग से बचाता है।

6/7

पुरुषों में स्पर्म क्वालिटी बढ़ाए

अखरोट पुरुषों के प्रजनन स्वास्थ्य के लिए रामबाण माना गया है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा-3 स्पर्म की गतिशीलता (motility), संख्या और आकार को बेहतर बनाते हैं।

7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

