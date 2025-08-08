ब्रेन बूस्टर से सेक्स बूस्टर तक ये ड्राई फ्रूट है ऑल-राउंडर – जानिए 6 असरदार वजहें

Walnut Benefits: अखरोट को अक्सर “ब्रेन फूड” कहा जाता है, लेकिन इसकी खूबियां सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं हैं। यह एक ऐसा सुपरफूड है जो शरीर, मस्तिष्क, और यौन स्वास्थ्य – तीनों के लिए बेहद फायदेमंद है। अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड, आर्जिनिन, जिंक, बायोटिन, विटामिन E, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो इसे एक ऑल-राउंडर हेल्थ बूस्टर बनाते हैं, आइए जानतें हैं इसके अचूक फायदें..