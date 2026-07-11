Unsung Heroes: न शोहरत मिली, न तारीफ… फिर भी इन 5 खिलाड़ियों ने भारत के लिए सब कुछ झोंक दिया, बड़े नामों के बीच खो गए

सुभाष गुप्ते

सुभाष गुप्ते भारत के सबसे बेहतरीन लेग स्पिन गेंदबाजों में से एक माने जाते थे. वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर सर गैरी सोबर्स ने भी उनकी गेंदबाजी की काफी तारीफ की थी और उन्हें दुनिया के शानदार लेग स्पिनरों में शामिल किया था. गुप्ते ने भारत के लिए सिर्फ 36 टेस्ट मैच खेले, लेकिन इस दौरान उन्होंने 149 विकेट लेकर अपनी काबिलियत साबित की. हालांकि, उनके समय में भारतीय टीम ज्यादा सफल नहीं थी, इसलिए उन्हें उतनी पहचान नहीं मिल पाई जितनी वह deserve करते थे.