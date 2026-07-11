Unsung Heroes: न शोहरत मिली, न तारीफ… फिर भी इन 5 खिलाड़ियों ने भारत के लिए सब कुछ झोंक दिया, बड़े नामों के बीच खो गए
सुब्रमण्यम बद्रीनाथ
सुब्रमण्यम बद्रीनाथ को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन घरेलू क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड शानदार रहा. उन्होंने जब भी भारत के लिए खेला, पूरी जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की. वहीं, सुभाष गुप्ते को महान लेग स्पिनरों में गिना जाता है. वेस्टइंडीज के दिग्गज सर गैरी सोबर्स ने भी उनकी गेंदबाजी की तारीफ की थी. गुप्ते ने सिर्फ 36 टेस्ट मैचों में 149 विकेट लिए.
वीवीएस लक्ष्मण
वीवीएस लक्ष्मण भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में शामिल रहे. साल 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में उनकी 281 रनों की पारी क्रिकेट इतिहास की सबसे खास पारियों में गिनी जाती है. उन्होंने कई बार दबाव के समय भारत को संभाला, लेकिन बड़े सितारों के बीच उनका योगदान कई बार नजरअंदाज हो गया.
अजीत आगरकर
अजीत आगरकर को कई लोग उनकी गेंदबाजी में उतार-चढ़ाव के लिए याद करते हैं, लेकिन बड़े मौकों पर उन्होंने कई बार भारत के लिए शानदार प्रदर्शन किया. साल 2002 की नेटवेस्ट सीरीज में जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने मुश्किल समय में नाबाद 67 रन बनाकर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. आगरकर ऐसे खिलाड़ी थे, जो दबाव वाले मैचों में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए जाने जाते थे.
सुभाष गुप्ते
सुभाष गुप्ते भारत के सबसे बेहतरीन लेग स्पिन गेंदबाजों में से एक माने जाते थे. वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर सर गैरी सोबर्स ने भी उनकी गेंदबाजी की काफी तारीफ की थी और उन्हें दुनिया के शानदार लेग स्पिनरों में शामिल किया था. गुप्ते ने भारत के लिए सिर्फ 36 टेस्ट मैच खेले, लेकिन इस दौरान उन्होंने 149 विकेट लेकर अपनी काबिलियत साबित की. हालांकि, उनके समय में भारतीय टीम ज्यादा सफल नहीं थी, इसलिए उन्हें उतनी पहचान नहीं मिल पाई जितनी वह deserve करते थे.
मोहिंदर अमरनाथ
1983 विश्व कप की जीत में कपिल देव की कप्तानी और उनकी शानदार 175 रन की पारी हमेशा याद की जाती है, लेकिन मोहिंदर अमरनाथ का योगदान भी उतना ही खास था. उन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल दोनों मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन किया और दोनों मुकाबलों में प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता. मुश्किल हालात में शांत रहकर टीम के लिए बड़ा योगदान देना उनकी सबसे बड़ी खासियत थी.