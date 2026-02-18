छोटे पर्दे की फेवरेट स्टार, इंजीनियर से रचाई शादी; जानें वृषिका मेहता की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें

Vrushika Mehta Birthday: वृषिका मेहता! ये वो नाम है जो हर भारीतय महिला के दिल में बस्ता है. जी हां! वृषिका मेहता काफी मशहूर और लाखो दिलों में राज करने वाली एक टेलीविज़न एक्ट्रेस हैं. बता दें कि ये एक प्रोफेशनल डांसर भी हैं, जिन्हें हिट टीवी सीरियल दिल दोस्ती डांस में शैरन राय प्रकाश का रोल निभाने के लिए जाना जाता है. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज यानी 18 फरवरी 2026 को इनका जन्मदिन है. अक्सर वो एक्टर शांतनु माहेश्वरी के साथ दिखी हैं. बता दें कि उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री और उनकी एक्टिंग को बहुत ज्यादा पसंद किया गया है. तब से, वो “यह है आशिकी,” “प्यार तूने क्या किया,” “इश्कबाज़,” “यह तेरी गलियां,” और “यह रिश्ता क्या कहलाता है” जैसे कई डेली सोप में काम कर चुकी हैं. उनके बारे में और जानने के लिए ट्रस्टेड रहें.