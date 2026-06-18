Vivo का नया धमाका! 5K AMOLED डिस्प्ले और बड़ी बैटरी के साथ आ रहा Vivo Y500 4G, फीचर्स जानकर रह जाएंगे हैरान
Vivo Y500 4G के जल्द लॉन्च होने की आधिकारिक पुष्टि हो गई है. Vivo ने इस स्मार्टफोन के कई खास फीचर्स का भी खुलासा किया है, जिसमें इसकी डिस्प्ले और बैटरी की जानकारी शामिल है. यह लॉन्च की घोषणा हाल ही में Google Play Console डेटाबेस में फोन के दिखने के बाद हुई है. Vivo Y500 4G में 1.5K रिज़ॉल्यूशन वाला AMOLED पैनल होने की पुष्टि हुई है. Vivo Y500 के 5G वेरिएंट में MediaTek Dimensity 7300 SoC का इस्तेमाल किया गया है.
Vivo Y500 4G Launch Teased
Vivo ने Vivo Y500 4G के बारे में जानकारी शेयर करना शुरू कर दिया है, जिससे पता चलता है कि यह स्मार्टफोन जल्द ही कुछ ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो सकता है.
Spotted on Google Play Console
यह फोन Google Play Console पर देखा गया है, जिससे इसके आधिकारिक लॉन्च की घोषणा से पहले ही इसके होने की पुष्टि हो गई है.
8GB RAM Confirmed
लिस्टिंग से पता चलता है कि डिवाइस में 8GB RAM होगी, जिससे बेहतर मल्टीटास्किंग और रोजाना इस्तेमाल का अनुभव स्मूद होगा.
Android 16 Out of the Box
उम्मीद है कि Vivo Y500 4G Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेगा.
Unisoc T7300 Chipset Expected
अफवाहों के अनुसार, स्मार्टफोन में Unisoc T7300 (Spreadtrum UM9360) चिपसेट होगा, जो मिड-रेंज डिवाइस के लिए बना एक ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है.
120Hz AMOLED Display
टीजर से पता चलता है कि फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला बड़ा AMOLED डिस्प्ले होगा, जिससे स्क्रॉलिंग और एनिमेशन स्मूद रहेंगे.
Massive 8,100mAh Battery
बैटरी लाइफ इसकी एक खास खूबी हो सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 8,100mAh–8,200mAh की बैटरी होगी जो इस सेगमेंट के ज्यादातर स्मार्टफोन की बैटरी से काफी बड़ी है.
Global Rollout Likely Soon
Vivo Y500 4G को अलग-अलग क्षेत्रों के लिए कई मॉडल नंबरों के साथ देखा गया है, जिससे संकेत मिलता है कि लॉन्च के बाद इसे बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल मार्केट में उतारा जाएगा.