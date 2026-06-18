Vivo का नया धमाका! 5K AMOLED डिस्प्ले और बड़ी बैटरी के साथ आ रहा Vivo Y500 4G, फीचर्स जानकर रह जाएंगे हैरान

Vivo Y500 4G के जल्द लॉन्च होने की आधिकारिक पुष्टि हो गई है. Vivo ने इस स्मार्टफोन के कई खास फीचर्स का भी खुलासा किया है, जिसमें इसकी डिस्प्ले और बैटरी की जानकारी शामिल है. यह लॉन्च की घोषणा हाल ही में Google Play Console डेटाबेस में फोन के दिखने के बाद हुई है. Vivo Y500 4G में 1.5K रिज़ॉल्यूशन वाला AMOLED पैनल होने की पुष्टि हुई है. Vivo Y500 के 5G वेरिएंट में MediaTek Dimensity 7300 SoC का इस्तेमाल किया गया है.