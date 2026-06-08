Vivo V70 Lite 5G की धमाकेदार एंट्री! कैमरा, बैटरी और परफॉर्मेंस में देगा बड़े फोन्स को टक्कर

UAE में, 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले Vivo V70 Lite 5G वैरिएंट की कीमत AED 1,099 (लगभग ₹28,500) से शुरू होती है. यह 256GB स्टोरेज वैरिएंट में भी उपलब्ध है, जिसकी कीमत AED 1,299 (लगभग ₹33,700) है.