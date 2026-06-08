Vivo V70 Lite 5G की धमाकेदार एंट्री! कैमरा, बैटरी और परफॉर्मेंस में देगा बड़े फोन्स को टक्कर
UAE में, 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले Vivo V70 Lite 5G वैरिएंट की कीमत AED 1,099 (लगभग ₹28,500) से शुरू होती है. यह 256GB स्टोरेज वैरिएंट में भी उपलब्ध है, जिसकी कीमत AED 1,299 (लगभग ₹33,700) है.
Launch Price
UAE में Vivo V70 Lite 5G लॉन्च किया गया है जिसके 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले वैरिएंट की शुरुआती कीमत AED 1,099 है.
Top Variant
8GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले टॉप-एंड मॉडल की कीमत AED 1,299 है.
AMOLED Display
इस स्मार्टफोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.77-इंच का Full-HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है.
Dimensity 7400 Turbo
इसमें MediaTek Dimensity 7400 Turbo प्रोसेसर और 8GB तक RAM दी गई है.
Storage Capacity
इस डिवाइस में ऐप्स, फ़ोटो और वीडियो के लिए 256GB तक की इंटरनल स्टोरेज मिलती है.
50MP Camera
फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP का Sony IMX882 प्राइमरी कैमरा और 2MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है.
6500mAh Battery
फोन में 6,500mAh की बैटरी है जो 90W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है.
Android 16 & AI
यह Funtouch OS 16 (Android 16 पर आधारित) पर चलता है और इसमें AI-पावर्ड क्षमताएं, इन-डिस्प्ले फ़िंगरप्रिंट सेंसर और IP65 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस जैसे फीचर्स शामिल हैं