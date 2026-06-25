विश्व का इकलौता धाकड़ बल्लेबाज, जिसने फीफा, क्रिकेट वर्ल्ड कप दोनों खेला, बॉलीवुड एक्ट्रेस से भी रहे संबंध
Only Cricketer To Play FIFA and Cricket World Cup: दुनिया में एक ऐसा क्रिकेटर भी रहा है, जिसका नाम क्रिकेट वर्ल्ड कप और फीफा वर्ल्ड कप दोनों से जुड़ा है. वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स की यह अनोखी कहानी उनकी खेल उपलब्धियों के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री नीना गुप्ता और बेटी मसाबा गुप्ता से खास रिश्ते को भी बताती है.
खेल जगत में अनोखी पहचान
वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स दुनिया के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्होंने खेल इतिहास में एक अलग पहचान बनाई. उनका नाम क्रिकेट वर्ल्ड कप और फीफा वर्ल्ड कप दोनों से जुड़ा रहा है.
क्रिकेट से पहले फुटबॉल का जुनून
क्रिकेट में स्टार बनने से पहले विवियन रिचर्ड्स एंटीगा की फुटबॉल टीम का हिस्सा थे. उनकी प्रतिभा इतनी शानदार थी कि उन्हें फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन से जुड़े मुकाबलों में भी अवसर मिला.
क्रिकेट को चुना करियर
फुटबॉल में भविष्य उज्ज्वल होने के बावजूद रिचर्ड्स ने क्रिकेट को अपना मुख्य करियर बनाया. यही फैसला आगे चलकर उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शामिल करने वाला साबित हुआ.
वेस्टइंडीज की सफलता के नायक
विवियन रिचर्ड्स 1970 और 1980 के दशक में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम की ताकत थे. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने टीम को कई बड़ी जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
रिकॉर्ड और शानदार विरासत
रिचर्ड्स ने अपने करियर में कई यादगार पारियां खेलीं. दबाव में रन बनाने की उनकी क्षमता ने उन्हें क्रिकेट इतिहास के सबसे सम्मानित खिलाड़ियों में जगह दिलाई.
बॉलीवुड से जुड़ा खास रिश्ता
मैदान के बाहर भी रिचर्ड्स भारत में काफी चर्चित रहे. इसका कारण उनका बॉलीवुड अभिनेत्री नीनी गुप्ता के साथ रहा रिश्ता है, जिसने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. विवियन रिचर्ड्स और नीना गुप्ता की बेटी मसाबा गुप्ता आज भारत की प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर और उद्यमी हैं. उन्होंने अपने काम के दम पर अलग पहचान बनाई है.