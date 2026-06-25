विश्व का इकलौता धाकड़ बल्लेबाज, जिसने फीफा, क्रिकेट वर्ल्ड कप दोनों खेला, बॉलीवुड एक्ट्रेस से भी रहे संबंध

Only Cricketer To Play FIFA and Cricket World Cup: दुनिया में एक ऐसा क्रिकेटर भी रहा है, जिसका नाम क्रिकेट वर्ल्ड कप और फीफा वर्ल्ड कप दोनों से जुड़ा है. वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स की यह अनोखी कहानी उनकी खेल उपलब्धियों के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री नीना गुप्ता और बेटी मसाबा गुप्ता से खास रिश्ते को भी बताती है.