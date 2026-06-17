मां हिंदू-पिता ईसाई, खुद भोले बाबा का भक्त; पत्रकार के प्यार में यूं पड़ा कि अपना लिया इस्लाम धर्म
Vivian Dsena: हम जिस अभिनेता की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि, विवियन डीसेना हैं. उन्होंने कई पॉपुलर टीवी शोज में काम करके घर-घर में अपनी पहचान बनाई. एक्टर कभी मंदिर जाते थे और भोले बाबा के परम भक्त थे. साथ ही वह ईसाई धर्म का भी पालन करते थे. लेकिन साल 2019 में उन्होंने ऐसा फैसला लिया, जिसने सभी को चौंका दिया था.
मां हिंदू और पिता ईसाई
विवियन डीसेना का जन्म 28 जून 1988 को उज्जैन , मध्य प्रदेश में हुआ था. आपको बता दें कि उनकी माता हिंदू हैं , जबकि उनके पिता ईसाई हैं. इसके साथ ही उनके पिता पुर्तगाली मूल के हैं. अभिनेता के दादा पुर्तगाली थे और उनकी दादी ब्रिटिश मूल की थीं.
कब की करियर की शुरुआत?
विवियन डीसेना ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की थी. अभिनेता ने विक्रम फडनिस जैसे डिजाइनरों के लिए रैंप वॉक भी किया. टेलीविजन की दुनिया में उन्हें 350 से 400 बार रिजेक्ट किया गया था. एक्टर ने साल 2008 में, पॉपुलर टीवी शो 'कसम से' में विक्की जय वालिया की भूमिका निभाकर एक्टिंग करियर की शुरुआत की.
पहली शादी किससे की थी?
विवियन डीसेना ने अपने सीरियल 'प्यार की ये एक कहानी' की को-एक्ट्रेस वाहबिज डोराबजी से शादी की थी, लेकिन शादी के तीन साल के भीतर ही उनका तलाक हो गया. उनका तलाक दिसंबर 2021 में फाइनल हो गया था.
भोले बाबा के थे परम भक्त
एक वक्त पहले विवियन डीसेना हिंदू धर्म के कट्टर उपासक थे. वह भोले बाबा को बहुत मानते थे. इतना ही नहीं, वह अक्सर मंदिर जाते थे. लेकिन अब उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया.
पत्रकार से हुआ प्यार
पहली पत्नी से अलग होने के बाद साल 2022 में विवियन डीसेना को मिस्र की पत्रकार नौरान अली से प्यार हो गया. इसके बाद दोनों ने शादी कर ली. इस दंपति की एक बेटी और एक बेटा है. साल 2019 में इस्लाम धर्म अपना लिया और वे एक निष्ठावान मुस्लिम हैं.