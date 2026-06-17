मां हिंदू-पिता ईसाई, खुद भोले बाबा का भक्त; पत्रकार के प्यार में यूं पड़ा कि अपना लिया इस्लाम धर्म

Vivian Dsena: हम जिस अभिनेता की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि, विवियन डीसेना हैं. उन्होंने कई पॉपुलर टीवी शोज में काम करके घर-घर में अपनी पहचान बनाई. एक्टर कभी मंदिर जाते थे और भोले बाबा के परम भक्त थे. साथ ही वह ईसाई धर्म का भी पालन करते थे. लेकिन साल 2019 में उन्होंने ऐसा फैसला लिया, जिसने सभी को चौंका दिया था.