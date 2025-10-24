1200 करोड़ के मालिक Vivek Oberoi का दुबई वाला घर नहीं किसी महल से कम, तस्वीरों में झलक देख फटी रह जाएंगी आंखें!
Vivek Oberoi Dubai Villa Inside Photos: विवेक ओबरॉय के पास सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुबई में भी शानदार घर है. उनका दुबई वाला घर किसी ड्रीम विला से कम नहीं है, जहां स्विमिंग पूल से लेकर ऑर्गेनिक किचन गार्डन की सुविधा है. विवेक ओबरॉय के दुबई वाले घर की तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.
लग्जरी लाइफ जीते हैं विवेक ओबरॉय
बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबरॉय अब कभी-कभी फिल्मों में नजर आते हैं. लेकिन, वह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए हैं. इतना ही नहीं, वह मुंबई से ज्यादा अब दुबई में रहते हैं और लग्जरी लाइफ जीते हैं.
दुबई में फैमिली के साथ रहते हैं एक्टर
विवेक ओबरॉय ने दुबई में एक शानदार विला बनाया है, जिसमें वह अपनी पत्नी प्रियंका और फैमिली के साथ रहते हैं.
विवेक ओबरॉय ने दुबई में बनाया आलीशान घर
बता दें, एक्टर विवेक ओबरॉय ने कुछ समय पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने अपने दुबई वाले घर की झलक दिखाई थी.
डाइनिंग एरिया
विवेक ओबरॉय के दुबई वाले घर का डाइनिंग एरिया क्यूट और सिंपल-सा है. यहां ज्यादा चमक-धमक नहीं है और पुराने स्टाइल वाली लकड़ी की कुर्सियां हैं. जिनपर कुशन लगा है. वहीं डाइनिंग टेबल कांच का है.
कोना-कोना है सजाया
विवेक ओबरॉय ने अपने दुबई वाले घर का कोना-कोना सजाया है. अपने घर के एक कॉर्नर में एक्टर ने बैठने के लिए सोफा चेयर लगाई हैं. साथ ही एक साइड टेबल रखा है, जिसपर प्लांट्स और डेकोरेटिव आइट्मस् रखे हैं.
आर्ट को भी दी जगह
विवेक ओबरॉय ने अपना दुबई वाला घर सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. उन्होंने अपने घर में आर्ट को भी जगह दी है. एक्टर ने घर के लिविंग रूम में एक दीवार पर माडर्न और ट्रेडिशनल आर्ट के इस मिक्स को लगाया है.
किचन गार्डन
विवेक ओबरॉय ने अपने दुबई वाले घर में ढेरों पेड़-पौधे लगाएं. इतना ही नहीं, उन्होंने किचन गार्डन भी तैयार किया है, जहां से उन्हें घर के इस्तेमाल के लिए ऑर्गेनिक सब्जियां मिलती हैं.
विवेक ओबरॉय नेट वर्थ
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्मों से अलग विवेक ओबरॉय रियल एस्टेट से कमाई करते हैं. उन्होंने अपना बिजनेस रियल एस्टेट में बनाया है, जिसकी कीमत लगभग 1200 करोड़ रुपये है.