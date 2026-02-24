हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ा सकता है यह विटामिन की कमी, जानें कैसे करें दूर ; दिल को रखें हेल्दी और सेफ

दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता

दिल की सेहत बनाए रखने में विटामिन K भी अहम भूमिका निभाता है. यह आर्टरीज में कैल्शियम को बेवजह जमा होने से रोकता है. अगर विटामिन K की कमी होती है, तो कैल्शियम आर्टरीज की दीवारों में जमा हो सकता है, जिससे वे सख्त हो जाती है. इससे ब्लड फ्लो पर असर पड़ता है और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए विटामिन K दिल की सुरक्षा से भी जुड़ा है.





