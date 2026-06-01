Sleep Problems: रातभर नहीं आती नींद? शरीर में इन विटामिन्स की कमी हो सकती है वजह

Sleep Problems: अच्छी नींद केवल आराम के लिए नहीं, बल्कि शरीर और दिमाग की रिकवरी के लिए भी जरूरी है. लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में देर रात तक जागना, बार-बार नींद टूटना और पर्याप्त नींद न आना आम समस्या बन गई है. विशेषज्ञों के अनुसार, तनाव और खराब लाइफस्टाइल के अलावा कुछ जरूरी विटामिन और मिनरल्स की कमी भी नींद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है.