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Sleep Problems: रातभर नहीं आती नींद? शरीर में इन विटामिन्स की कमी हो सकती है वजह

Sleep Problems: अच्छी नींद केवल आराम के लिए नहीं, बल्कि शरीर और दिमाग की रिकवरी के लिए भी जरूरी है. लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में देर रात तक जागना, बार-बार नींद टूटना और पर्याप्त नींद न आना आम समस्या बन गई है. विशेषज्ञों के अनुसार, तनाव और खराब लाइफस्टाइल के अलावा कुछ जरूरी विटामिन और मिनरल्स की कमी भी नींद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है.


By: Shubahm Srivastava | Published: June 1, 2026 9:13:13 PM IST

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क्यों जरूरी है पर्याप्त नींद?

नींद शरीर की मरम्मत, हार्मोन संतुलन और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है. जब नींद पूरी नहीं होती, तो व्यक्ति को थकान, चिड़चिड़ापन, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई और ऊर्जा की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. लंबे समय तक खराब नींद से दैनिक जीवन और स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होते हैं.

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विटामिन डी की कमी का असर

विटामिन डी शरीर की कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में शामिल होता है. कुछ अध्ययनों में इसकी कमी को नींद की गुणवत्ता में गिरावट और स्लीप डिसऑर्डर से जोड़ा गया है. जिन लोगों में विटामिन डी का स्तर कम होता है, उनमें रात में बार-बार नींद खुलने या पर्याप्त आराम महसूस न होने की शिकायत देखी जा सकती है.

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विटामिन B12, मैग्नीशियम और आयरन की भूमिका

विटामिन B12 तंत्रिका तंत्र के सामान्य कामकाज में मदद करता है, जबकि मैग्नीशियम मांसपेशियों को रिलैक्स करने और शरीर को शांत रखने में सहायक माना जाता है. आयरन की कमी से थकान, कमजोरी और कुछ मामलों में नींद से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं. इन पोषक तत्वों का संतुलित स्तर बेहतर स्वास्थ्य और अच्छी नींद के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है.

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किन संकेतों को नजरअंदाज न करें?

अगर नींद की परेशानी के साथ लगातार थकान, कमजोरी, मूड में बदलाव, ध्यान लगाने में कठिनाई, सिरदर्द या मांसपेशियों में दर्द महसूस हो रहा है, तो यह कुछ पोषण संबंधी कमियों का संकेत हो सकता है. ऐसे लक्षण लंबे समय तक बने रहने पर डॉक्टर की सलाह लेकर आवश्यक जांच करानी चाहिए.

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क्या केवल विटामिन की कमी ही वजह है?

हर व्यक्ति में नींद की समस्या का कारण विटामिन की कमी नहीं होता. तनाव, चिंता, अनियमित दिनचर्या, ज्यादा कैफीन का सेवन, देर रात स्क्रीन देखना और कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकती हैं. इसलिए सही कारण की पहचान करना जरूरी है.

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स्क्रीन टाइम कम करना है जरूरी

सोने से पहले मोबाइल, लैपटॉप और टीवी का अधिक उपयोग नींद को प्रभावित कर सकता है. स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट शरीर के प्राकृतिक स्लीप साइकल को बाधित करती है. इसलिए सोने से कम से कम एक घंटा पहले स्क्रीन से दूरी बनाना फायदेमंद हो सकता है.

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स्वस्थ आदतें दिलाएंगी बेहतर नींद

रोज एक निश्चित समय पर सोना और जागना, संतुलित आहार लेना, पर्याप्त पानी पीना और नियमित व्यायाम करना अच्छी नींद के लिए मददगार माना जाता है. साथ ही योग, ध्यान और रिलैक्सेशन तकनीकें तनाव कम करने में सहायक हो सकती हैं.

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कब लें डॉक्टर की सलाह?

यदि नींद की समस्या लंबे समय तक बनी रहे और जीवनशैली में बदलाव के बावजूद सुधार न हो, तो डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है. सही जांच और सलाह से समस्या के वास्तविक कारण का पता लगाकर उचित उपचार किया जा सकता है.

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