IND vs ENG: विराट कोहली इंग्लैंड में रचेंगे इतिहास! ‘किंग’ के निशाने पर होंगे 5 महारिकॉर्ड

कोहली के निशाने पर ये महारिकॉर्ड

विराट कोहली वनडे क्रिकेट में 14,797 रन बना चुके हैं. अगर वह इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में 203 रन बना लेते हैं, तो इस फॉर्मेट में 15 हजार रन पूरे कर लेंगे. अगर ऐसा होता है, तो वह सचिन तेंदुलकर के बाद वनडे में यह मुकाम हासिल करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन जाएंगे. इतना ही नहीं, विराट कोहली वनडे में सबसे तेज 15 हजार रन बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ देंगे. सचिन तेंदुलकर ने 359 पारियों में यह कारनामा किया था. वहीं, विराट कोहली ने अभी तक 299 पारियां खेली हैं.