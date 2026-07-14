IND vs ENG: विराट कोहली इंग्लैंड में रचेंगे इतिहास! ‘किंग’ के निशाने पर होंगे 5 महारिकॉर्ड
Virat Kohli Upcoming Records: भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली कई महीनों के लंबे इंतजार के बाद भारतीय टीम की जर्सी में दिखाई देंगे. अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर होने के बाद विराट कोहली इंग्लैंड सीरीज में वापसी कर रहे हैं. इस सीरीज में फैंस को विराट कोहली के बल्ले से बड़ी पारियों की उम्मीद है. विराट कोहली इस सीरीज में सिर्फ रन बनाने के लिए नहीं, बल्कि रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मैदान पर उतरेंगे. जानें कोहली के निशाने पर कौन से रिकॉर्ड होंगे.
इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन
विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में 38 पारियों में 1,397 रन बनाए हैं. इसमें 3 शतक और 10 अर्धशतक शामिल हैं. वह भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं. इस लिस्ट में एमएस धोनी 1,546 रनों के साथ सबसे आगे हैं. हालांकि अगर विराट कोहली इस सीरीज में 150 रन बना लेते हैं, तो वह धोनी को पीछे छोड़ देंगे.
राहुल द्रविड़ को छोड़ेंगे पीछे
विराट कोहली के पास राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है. दरअसल, विराट कोहली ने इंग्लैंड में टेस्ट, वनडे और टी20 मिलाकर कुल 2,637 रन बनाए हैं. वहीं, राहुल द्रविड़ ने इंग्लैंड में सभी फॉर्मेट में कुल 2,645 रन बनाए हैं. ऐसे में विराट कोहली सिर्फ 9 रन बनाते ही राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ देंगे.
कोहली के निशाने पर ये महारिकॉर्ड
विराट कोहली वनडे क्रिकेट में 14,797 रन बना चुके हैं. अगर वह इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में 203 रन बना लेते हैं, तो इस फॉर्मेट में 15 हजार रन पूरे कर लेंगे. अगर ऐसा होता है, तो वह सचिन तेंदुलकर के बाद वनडे में यह मुकाम हासिल करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन जाएंगे. इतना ही नहीं, विराट कोहली वनडे में सबसे तेज 15 हजार रन बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ देंगे. सचिन तेंदुलकर ने 359 पारियों में यह कारनामा किया था. वहीं, विराट कोहली ने अभी तक 299 पारियां खेली हैं.
इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक
विराट कोहली के पास इस सीरीज में सचिन तेंदुलकर का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है. कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में 8 शतक (5 टेस्ट और 3 वनडे) लगाए हैं. वहीं, सचिन तेंदुलकर इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा 9 शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं. विराच कोहली इस सीरीज में 1 शतक लगाते ही सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर लेंगे, जबकि 2 शतक लगाकर उनसे आगे निकल जाएंगे.
नंबर-3 के सबसे सफल बल्लेबाज
विराट कोहली को दुनिया में नंबर-3 का सबसे सफल बल्लेबाज माना जाता है. उन्होंने इस नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए तीनों फॉर्मेट में 15,919 रन बनाए हैं. इस नंबर पर खेलते हुए 16,000 इंटरनेशनल रन पूरे करने के लिए विराट कोहली को सिर्फ 81 रन की जरूरत है.
कब मैदान पर उतरेंगे विराट कोहली?
भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मैच 14 जुलाई को बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा. यह मुकाबला दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा, जिसके लिए आधे घंटे पहले यानी 3 बजे टॉस किया जाएगा. इस मुकाबले में हर किसी की नजरें विराट कोहली पर टिकी होंगी.