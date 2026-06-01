IPL 2026 का खिताब जीतते ही अनुष्का की बाहों में पहुंचे विराट; देखें RCB की जीत के बाद विरुष्का के 10 खूबसूरत पल

IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने IPL 2026 का खिताब जीतकर IPL इतिहास में एक और अविस्मरणीय अध्याय लिख दिया. यह जीत यादगार रही. जश्न और भी खास हो गया जब विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ ट्रॉफी के पास पोज देते नजर आए, जो उस रात के सबसे दिल छू लेने वाले पलों में से एक था. देखें आरसीबी की जीत के बाद विरुष्का की 10 तस्वीरें.