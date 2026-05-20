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IPL 2026: विराट कोहली नहीं! ये खिलाड़ी बना IPL 2026 का नया ‘फिफ्टी किंग’; देखें सबसे ज्यादा फिफ्टी लगाने वालों की लिस्ट

Most Fifties in IPL 2026: IPL 2026 अब अंतिम चरण पर पहुंच चुका है. जैसे-जैसे फिनाले नजदीक आता जा रहा है, मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है. 62 मैचों के बाद बल्लेबाजों के बीच सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने की रेस भी काफी दिलचस्प हो गई है. हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस लिस्ट में विराट कोहली का नाम शामिल नहीं है. वह सबसे अधिक अर्धशतक जड़ने वालों की टॉप-5 लिस्ट से बाहर हैं. लेकिन  युवा स्टार Sai Sudharsan ने पहले स्थान पर अपनी जगह बना ली है. आइए जानते हैं इस सीजन के सबसे अधिक फिफ्टी जड़ने वाले खिलाड़ियों के नाम.


By: Preeti Rajput | Last Updated: May 20, 2026 2:48:46 PM IST

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IPL 2026: विराट कोहली नहीं! ये खिलाड़ी बना IPL 2026 का नया ‘फिफ्टी किंग’; देखें सबसे ज्यादा फिफ्टी लगाने वालों की लिस्ट - Photo Gallery
1/5

साई सुदर्शन

IPL 2026 में सबसे अधिक अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सबसे ऊपर गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज साई सुदर्शन का नाम है. उन्होंने इस सीजन में 6 अर्धशतक लगाए हैं. उन्होंने 13 मैचों में 554 रन बनाए हैं.

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2/5

शुभमन गिल

सूची में शुभमन गिल का नाम भी शामिल है. उन्होंने इस सीजन में 5 अर्धशतक लगाए हैं. उन्होंने कुल 12 मैचों में 552 रन बनाए हैं.

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3/5

हेनरिक क्लासेन

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन ने इस सीजन कुल 5 अर्धशतक लगाए हैं. इसी के साथ उन्होंने तीसरे स्थान पर अपनी जगह बना ली है.

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4/5

प्रभसिमरन सिंह

पंजाब किंग्स के बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने IPL 2026 में कुल 5 अर्धशतक लगाए हैं. उन्होंने कुल 13 मैचों में 441 रन बनाए हैं.

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5/5

अंगकृष रघुवंशी

कोलकाता नाइट राइडर्स के शानदार बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी ने 5 अर्धशतक लगाए हैं. उन्होंने 5 मैचों में 422 रन बनाए हैं. इस लिस्ट में उन्होंने अपनी जगह 5वें स्थान पर बनाई है.

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