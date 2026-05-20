IPL 2026: विराट कोहली नहीं! ये खिलाड़ी बना IPL 2026 का नया ‘फिफ्टी किंग’; देखें सबसे ज्यादा फिफ्टी लगाने वालों की लिस्ट

Most Fifties in IPL 2026: IPL 2026 अब अंतिम चरण पर पहुंच चुका है. जैसे-जैसे फिनाले नजदीक आता जा रहा है, मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है. 62 मैचों के बाद बल्लेबाजों के बीच सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने की रेस भी काफी दिलचस्प हो गई है. हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस लिस्ट में विराट कोहली का नाम शामिल नहीं है. वह सबसे अधिक अर्धशतक जड़ने वालों की टॉप-5 लिस्ट से बाहर हैं. लेकिन युवा स्टार Sai Sudharsan ने पहले स्थान पर अपनी जगह बना ली है. आइए जानते हैं इस सीजन के सबसे अधिक फिफ्टी जड़ने वाले खिलाड़ियों के नाम.