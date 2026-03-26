how to stay fit like Kohli: अगर रहना चाहते हैं विराट कोहली की तरह फिट, तो अपनाएं ये आदतें

how to stay fit like Kohli: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अपनी शानदार फिटनेस और अनुशासन के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं. उनकी लाइफस्टाइल और डेली रूटीन को फॉलो करके कोई भी व्यक्ति अपनी सेहत को बेहतर बना सकता है. आइए जानते हैं उनके फिट रहने के कुछ खास सीक्रेट्स.