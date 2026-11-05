Virat Kohli Dating History: अनुष्का से पहले इन हॉट हसीनाओं के प्यार में क्लीन बोल्ड हुए थे विराट कोहली? लिस्ट में शामिल हैं ये नाम

Virat Kohli Girlfriend List: विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की लव स्टोरी बिल्कुल फिल्मों जैसी है. पॉप कल्चर के सबसे मशहूर कपल्स में से एक, ये दोनों लगभग एक दशक से रिलेशनशिप के ऊंचे स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं. चाहे फैशन गोल्स पूरे करने हों या प्रोफेशनली एक-दूसरे का साथ देना हो, लेकिन, दिसंबर 2017 में अनुष्का शर्मा से शादी करने से पहले, यह स्टार क्रिकेटर शहर के सबसे पसंदीदा बैचलर्स में से एक हुआ करता था. इसलिए यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि विराट कोहली की डेटिंग हिस्ट्री बहुत मशहूर है, जिसमें एक्टर तमन्ना भाटिया और ब्राज़ीलियन मॉडल इज़ाबेल लेइट जैसे कई पॉपुलर नाम शामिल हैं.