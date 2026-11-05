Virat Kohli Dating History: अनुष्का से पहले इन हॉट हसीनाओं के प्यार में क्लीन बोल्ड हुए थे विराट कोहली? लिस्ट में शामिल हैं ये नाम
Virat Kohli Girlfriend List: विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की लव स्टोरी बिल्कुल फिल्मों जैसी है. पॉप कल्चर के सबसे मशहूर कपल्स में से एक, ये दोनों लगभग एक दशक से रिलेशनशिप के ऊंचे स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं. चाहे फैशन गोल्स पूरे करने हों या प्रोफेशनली एक-दूसरे का साथ देना हो, लेकिन, दिसंबर 2017 में अनुष्का शर्मा से शादी करने से पहले, यह स्टार क्रिकेटर शहर के सबसे पसंदीदा बैचलर्स में से एक हुआ करता था. इसलिए यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि विराट कोहली की डेटिंग हिस्ट्री बहुत मशहूर है, जिसमें एक्टर तमन्ना भाटिया और ब्राज़ीलियन मॉडल इज़ाबेल लेइट जैसे कई पॉपुलर नाम शामिल हैं.
साक्षी अग्रवाल
कहा जाता है कि तमिल एक्ट्रेस साक्षी अग्रवाल विराट कोहली की पहली गर्लफ्रेंड में से एक थीं, जिन्हें उन्होंने फेमस होने से पहले डेट किया था. बदकिस्मती से, उनके रिश्ते के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, जो पता चला है कि ज़्यादा दिन नहीं चला.
सारा-जेन डायस
कोहली के इंडियन क्रिकेट में बड़ा नाम कमाने से बहुत पहले, कहा जाता है कि वह मिस इंडिया 2007, सारा-जेन डायस को डेट कर रहे थे. खबर थी कि कोहली और मिस इंडिया की पूर्व छात्रा 2008 में एक साल तक साथ रहे थे, जब वह अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने वाले कैप्टन बने थे.
संजना गलरानी
विराट कोहली की डेटिंग हिस्ट्री में अगला नाम एक्ट्रेस संजना गलरानी का है. 2011 में, ODI वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा बनने के बाद, कोहली की चाहत आसमान छू गई. बहुत से लोग, खासकर मॉडल और एक्ट्रेस, उनमें दिलचस्पी रखती थीं. उन खूबसूरत लड़कियों में से एक गलरानी थीं.
तमन्ना भाटिया
विराट कोहली का नाम एक्टर तमन्ना भाटिया के साथ भी रोमांटिक रूप से जुड़ा था. दोनों के रिलेशनशिप की अटकलें 2012 में तब तेज़ हुईं जब उन्होंने साथ में एक कमर्शियल किया.
इज़ाबेल लेइट
कोहली का ब्राज़ीलियन मॉडल और एक्ट्रेस इज़ाबेल लेइट के साथ साल 2012 में रोमांस शुरू हुआ था, जब वह अभी-अभी इंडिया आई थीं. दोनों एक पार्टी में मिले और उनकी अच्छी बन गई. बाद में लोगों ने उन्हें सिंगापुर में छुट्टियां मनाते देखा, जिससे उनका रिश्ता लगभग ऑफिशियल हो गया.
रितिका सजदेह
विराट कोहली और रितिका सजदेह पहली बार 2010 में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के दौरान मिले थे. हालांकि, दोनों के एक-दूसरे को डेट करने की अटकलें 2013 में ही शुरू हुईं, जब कोहली को सजदेह के साथ एक मूवी आउटिंग पर देखा गया.