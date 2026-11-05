Virat Kohli Birthday: विराट कोहली के 10 ऐसे महारिकॉर्ड, जिनका टूटना नामुमकिन! तोड़ना तो दूर कोई आसपास भी नहीं
Virat Kohli Birthday Special: भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली आज अपना 38वां जन्मदिन मना रहे हैं. विराट कोहली दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर्स में से एक हैं. उन्होंने अपने दम पर भारत को कई बार मैच जिताए हैं. पिछले 18 सालों से विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी की रीढ़ बने हुए हैं. अपने करियर के दौरान विराट कोहली ने कई बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं. इसमें कई ऐसे रिकॉर्ड हैं, जिनका टूटना लगभग नामुमकिन है. यही वजह है कि उनकी बल्लेबाजी और चौंकाने वाले रिकॉर्ड्स को को देखते हुए फैंस ने उन्हें ‘क्रिकेट के किंग’ की उपाधि दी है. जानें कोहली के 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड…
वनडे में सबसे ज्यादा शतक
विराट कोहली वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने अभी तक इस फॉर्मेट में कुल 55 शतक लगाए हैं. उन्होंने साल 2023 में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा था, जिनके नाम 49 शतक दर्ज हैं.
एक विश्व कप में सबसे ज्यादा रन
विराट कोहली एक वनडे विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं. कोहली ने साल 2023 के विश्व कप में कुल 765 रन बनाए थे, जिसमें उनके बल्ले से 3 शतक और 6 अर्धशतक आए थे.
एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा रन
विराट कोहली के नाम एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी दर्ज है. कोहली ने IPL 2016 में 16 मैच में 4 शतक और 7 अर्धशतक के दम पर 973 रन बनाए थे.
भारत के बेस्ट टेस्ट कप्तान
विराट कोहली भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल कप्तान रहे हैं. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम को नई पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई है. कोहली की कप्तानी में भारत ने टेस्ट में 68 मैच खेले, जिसमें 40 जीत मिली, जबकि 17 मैच में हार का सामना करना पड़ा.
टेस्ट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा दोहरा शतक
विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा दोहरा शतक लगाने वाले कप्तान हैं. उन्होंने टेस्ट में कप्तान के तौर पर 7 दोहरे शतक लगाए हैं. वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा मे भी कप्तान के तौर पर 5 दोहरे शतक लगाए हैं.
सबसे तेज 8000 से 15000 वनडे रन
विराट कोहली वनडे में सबसे तेज 15,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. उन्होंने 303 पारियों में यह मुकाम हासिल किया था. इतना ही नहीं, कोहली के नाम वनडे में 8,000 से लेकर 15,000 तक सबसे तेज वनडे रन बनाने का रिकॉर्ड है.
सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज
विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड जीता है. उन्होंने अपने करियर में अभी तक कुल 22 बार ये अवॉर्ड अपने नाम किया है. इसमें 3 टेस्ट, 12 वनडे और 7 टी20 इंटरनेशनल के POTS के अवॉर्ड शामिल हैं.
IPL में सबसे ज्यादा रन
विराट कोहली IPL के सबसे सफल बल्लेबाज हैं. उनके नाम IPL में सबसे ज्यादा 9,336 रन दर्ज हैं. कोहली के अलावा अन्य कोई दूसरा बल्लेबाज 8 हजार रन भी पूरे नहीं कर पाया है. खास बात यह है कि कोहली ने सिर्फ 1 फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हुए यह कारनामा किया है.
सबसे तेज 4000 T20I रन
विराट कोहली के नाम टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 4,000 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में सिर्फ 107 पारियों में 4,000 रन पूरे कर लिए थे. वहीं, पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने 112 पारियों में यह कारनामा किया था.
एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक
विराट कोहली के नाम एक टीम के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है. कोहली ने श्रीलंका और वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में 10-10 शतक लगाए हैं.