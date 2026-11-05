Virat Kohli Birthday: विराट कोहली के 10 ऐसे महारिकॉर्ड, जिनका टूटना नामुमकिन! तोड़ना तो दूर कोई आसपास भी नहीं

Virat Kohli Birthday Special: भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली आज अपना 38वां जन्मदिन मना रहे हैं. विराट कोहली दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर्स में से एक हैं. उन्होंने अपने दम पर भारत को कई बार मैच जिताए हैं. पिछले 18 सालों से विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी की रीढ़ बने हुए हैं. अपने करियर के दौरान विराट कोहली ने कई बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं. इसमें कई ऐसे रिकॉर्ड हैं, जिनका टूटना लगभग नामुमकिन है. यही वजह है कि उनकी बल्लेबाजी और चौंकाने वाले रिकॉर्ड्स को को देखते हुए फैंस ने उन्हें ‘क्रिकेट के किंग’ की उपाधि दी है. जानें कोहली के 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड…