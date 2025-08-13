Mahakal Bhasma Aarti: “महाकाल की भस्म आरती में पहुंचे थें विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, क्या अनुष्का ने देखी थी भस्म आरती ? जानिए आरती के समय महिलाओं के घूंघट करने की प्रथा को

Mahakal Bhasma Aarti: मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर में रोजाना प्रात: होने वाली भस्म आरती न केवल धार्मिक नजरिए से प्रसिद्ध है बल्कि इस आरती को देखने के लिए रोजाना दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं, मान्यताओं के अनुसार महाकाल की आरती के दौरान महिलाओं को अपना घूंघट करने की प्रथा भी है। यह आरती महादेव के श्रृंगार के तौर पर की जाती है ,इस आरती को देखने के लिए भारतीय टीम स्टार क्रिकेटर विराट कोहली (Virat kohli) और अनुष्का शर्मा भी पहुंचे थे, आईए जानते हैं इसके बारे में…