MS धोनी के साथ हो गया खेला, विराट कोहली-रोहित शर्मा छोड़ देंगे पीछे, इस मामले में कर ली बराबरी

विराट कोहली और रोहित शर्मा ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में एक ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली. मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले जा रहे मुकाबले में दोनों खिलाड़ियों ने आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने के मामले में महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी कर ली.