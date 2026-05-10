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MS धोनी के साथ हो गया खेला, विराट कोहली-रोहित शर्मा छोड़ देंगे पीछे, इस मामले में कर ली बराबरी

विराट कोहली और रोहित शर्मा ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में एक ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली. मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले जा रहे मुकाबले में दोनों खिलाड़ियों ने आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने के मामले में महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी कर ली.


By: Satyam Sengar | Published: May 10, 2026 7:43:59 PM IST

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विराट कोहली बनाम रोहित शर्मा. - Photo Gallery
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278वें मैच के साथ रिकॉर्ड की बराबरी

यह मुकाबला विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों के आईपीएल करियर का 278वां मैच है. इसके साथ ही दोनों खिलाड़ी MS Dhoni के 278 मैचों के रिकॉर्ड के बराबर पहुंच गए हैं. धोनी ने यह उपलब्धि चेन्नई सुपर किंग्स और राइजिंग पुणे सुपरजायंट के लिए खेलते हुए हासिल की थी.

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रोहित शर्मा ने दो टीमों के लिए खेला

रोहित शर्मा ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत डेक्कन चार्जर्स से की थी. इसके बाद वह मुंबई इंडियंस से जुड़े और टीम के सबसे सफल खिलाड़ियों में शामिल हो गए. उन्होंने दोनों टीमों के लिए मिलाकर 7,267 से अधिक रन बनाए हैं.

रोहित शर्मा और विराट कोहली धोनी के बराबर पहुंचे. - Photo Gallery
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विराट कोहली का एक टीम के लिए शानदार प्रदर्शन

विराट कोहली आईपीएल के पहले सत्र से ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ जुड़े हुए हैं. उन्होंने इस टीम के लिए 9,464 से अधिक रन बनाए हैं और ट्वेंटी-20 क्रिकेट में किसी एक टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड उनके नाम है.

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धोनी अब तक नहीं खेले हैं इस सीजन

महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स की 2026 टीम का हिस्सा हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इस सत्र में कोई मुकाबला नहीं खेला है. ऐसे में कोहली और रोहित ने मैदान पर उतरते ही उनके रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.

विराट कोहली. - Photo Gallery
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आईपीएल इतिहास में दर्ज हुआ नया अध्याय

विराट कोहली और रोहित शर्मा लंबे समय से भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े सितारे रहे हैं. अब दोनों ने एक साथ आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष स्थान पर पहुंचकर अपने शानदार करियर में एक और यादगार उपलब्धि जोड़ ली.

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जेम्स विंस को पीछे छोड़ने का मौका

यदि रोहित शर्मा इस मुकाबले में 92 रन बना लेते हैं, तो वह इंग्लैंड के बल्लेबाज जेम्स विंस को पीछे छोड़ देंगे. इसके साथ ही वह ट्वेंटी-20 क्रिकेट में किसी एक टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे.

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IPL 2026
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