12 से 7 मिनट तक का वीडियो हुआ था लीक! पायल गेमिंग से लेकर फातिमा जटोई तक इन्फ्लुएंसर बने बदनामी का हिस्सा
Viral Leaked Videos: जनवरी 2026 डिजिटल दुनिया के लिए काफी अलग और डरावना समय बन गया है. कुछ ही हफ़्तों में, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कई बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के नाम कथित लीक वीडियो और प्राइवेट कंटेंट के साथ ट्रेंड करने लगे. ज़्यादातर मामलों में, ये वीडियो असली नहीं थे, बल्कि AI डीपफेक, एडिटेड क्लिप या नकली लिंक थे जिनका मकसद लोगों को गुमराह करना, बदनाम करना और धोखा देना था. इस पूरे ट्रेंड को अब AI लीक महामारी कहा जा रहा है.
इन इन्फ्लुएंसर का वीडियो हुआ वायरल
अलीना आमिर, पायल गेमिंग और फातिमा जटोई ने प्राइवेट वीडियो लीक विवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए.
पाकिस्तान की अलीना आमिर
इस बार सबसे बड़ा फर्क यह था कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने चुप रहने के बजाय खुलकर लड़ने का फैसला किया. पाकिस्तान की अलीना आमिर ने साफ कर दिया कि वो चुप नहीं रहेंगी. उन्होंने सबूतों के साथ बताया कि वायरल वीडियो AI-जेनरेटेड डीपफेक है और सरकार और साइबरक्राइम डिपार्टमेंट को टैग करके सख्त कार्रवाई की मांग की.
पायल गेमिंग
इसी तरह, भारत की पॉपुलर गेमर पायल गेमिंग के नाम से वायरल हुआ एक वीडियो भी फेक निकला. उन्होंने तुरंत FIR दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने पुष्टि की कि वीडियो फेक था, और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया.
फातिमा जटोई
फातिमा जटोई ने भी वीडियो जारी किया और साफ किया कि उनके नाम से फैलाया जा रहा कंटेंट एडिटेड और झूठा है.
प्राइवेट वीडियो लीक पर आरोही मिम
दूसरी ओर, कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने पूरी तरह चुप रहने की रणनीति अपनाई. बांग्लादेश की आरोही मिम के नाम से 3 मिनट 24 सेकंड का वीडियो लिंक वायरल हुआ, जो असल में एक बेटिंग और फिशिंग ट्रैप था. उन्होंने इस पर कोई बयान नहीं दिया और अपनी रोज़ाना की पोस्ट करती रहीं.
मैरी और उमैर
इसी तरह, पाकिस्तानी कपल मैरी और उमैर के नाम से वायरल हुआ 7 मिनट 11 सेकंड का वीडियो एक पुराना व्लॉग निकला, जिसे गलत थंबनेल के साथ फैलाया गया था.