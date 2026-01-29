12 से 7 मिनट तक का वीडियो हुआ था लीक! पायल गेमिंग से लेकर फातिमा जटोई तक इन्फ्लुएंसर बने बदनामी का हिस्सा

Viral Leaked Videos: जनवरी 2026 डिजिटल दुनिया के लिए काफी अलग और डरावना समय बन गया है. कुछ ही हफ़्तों में, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कई बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के नाम कथित लीक वीडियो और प्राइवेट कंटेंट के साथ ट्रेंड करने लगे. ज़्यादातर मामलों में, ये वीडियो असली नहीं थे, बल्कि AI डीपफेक, एडिटेड क्लिप या नकली लिंक थे जिनका मकसद लोगों को गुमराह करना, बदनाम करना और धोखा देना था. इस पूरे ट्रेंड को अब AI लीक महामारी कहा जा रहा है.