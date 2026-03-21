दो अफेयर, चार शादी, फिर भी नहीं मिला सच्चा प्यार; 45 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गया ये हैंडसम हंक

Vinod Mehra Love Life: चाइल्ट आर्टिस्ट के तौर पर एक एक्टर ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था. लेकिन जब वह लीड एक्टर के तौर पर फिल्मों में काम करने लगे, तो कई दिग्गज एक्टर्स के लिए परेशानी का सबब बन गए. एक्टिंग के लिए उनका प्रेम इतना था कि वह कुंवारा बाप’ बनने के लिए भी तैयार हो गए. 3 दशक के लंबे करियर में उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. उनका करियर काफी सफल रहा, लेकिन उनकी लव लाइफ हमेशा उलझी रही. शादी के बाद भी एक्टर को सच्चे प्यार की तलाश थी.