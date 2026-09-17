B-Town के ‘मोस्ट एलिजिबल बैचलर’ की लाइफ में नई हसीना की एंट्री, आखिर कौन-कौन रह चुकी हैं विजय वर्मा की ‘लव लाइफ’ का हिस्सा?
Vijay Varma Girlfriends List: बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड और चार्मिंग एक्टर्स में शुमार विजय वर्मा अपनी बेहतरीन एक्टिंग के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी हमेशा सुर्खियों में छाए रहते हैं. उनकी लव लाइफ का किस्सा किसी फिल्मी सिनेमैटिक यूनिवर्स से कम नहीं है, जहां पर्दे की केमिस्ट्री अक्सर रियल लाइफ के गॉसिप में बदल जाती है. नेटफ्लिक्स की पॉपुलर एंथोलॉजी ‘लस्ट स्टोरीज 2’ के सेट पर खूबसूरत अदाकारा तमन्ना भाटिया के साथ परवान चढ़ी उनकी लव स्टोरी ने एक वक्त पर पूरे बी-टाउन में तहलका मचा दिया था. हालांकि, कुछ समय पहले उनके ब्रेकअप की खबरों ने फैंस का दिल तोड़ दिया, लेकिन इसके बाद भी विजय का नाम जुड़ने का सिलसिला थमा नहीं है. कभी फातिमा सना शेख के साथ वायरल लंच डेट्स, तो कभी ‘लस्ट स्टोरीज 3’ की स्क्रीनिंग और रेस्टोरेंट के बाहर ‘जवान’ फेम सिंगर-एक्ट्रेस आलिया कुरैशी (Aaliyah Qureishi) के साथ मिस्ट्री डेट्स ने इंटरनेट की लाइमलाइट पूरी तरह अपनी ओर खींच ली है. विजय वर्मा का यह अंदाज वाकई हैरान करने वाला है. आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं बॉलीवुड के इस ‘मोस्ट एलिजिबल बैचलर’ के उन प्रोजेक्ट्स, लव स्टोरी और ब्रेकअप की कहानी को, जिन्होंने गॉसिप गलियारों में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं.
1. तमन्ना भाटिया
विजय वर्मा और तमन्ना भाटिया की प्रेम कहानी किसी परी कथा से कम नहीं थी. दोनों ने नेटफ्लिक्स की फिल्म 'लस्ट स्टोरीज 2' (2023) में साथ काम किया था. हालांकि शूटिंग के दौरान उनके बीच सिर्फ पेशेवर रिश्ता था, लेकिन फिल्म के रैप-अप के बाद गोवा में न्यू ईयर पार्टी के दौरान दोनों के करीब आने की खबरों ने जोर पकड़ा. विजय ने खुद एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि शूटिंग खत्म होने के हफ्तों बाद जब वे चुनिंदा दोस्तों के साथ मिले, तब उन्होंने अपने दिल की बात कही थी. इसके बाद दोनों ने खुलकर अपने रिश्ते को स्वीकार किया और वे इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा कपल्स में शुमार हो गए. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, और करीब दो साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद आपसी सहमति से दोनों ने रास्ते अलग कर लिए, जिससे उनके फैंस काफी निराश हुए.
2. फातिमा सना शेख
तमन्ना से दूर होने के बाद विजय वर्मा का नाम अभिनेत्री फातिमा सना शेख के साथ जोड़ा जाने लगा. दोनों को कई बार मुंबई के कैफे के बाहर हंसते-खिलखिलाते और पैपराजी के सामने चिल करते हुए देखा गया, जिसके बाद डेटिंग की अफवाहों ने जोर पकड़ लिया. प्रोजेक्ट्स की बात करें तो दोनों ने मनीष मल्होत्रा के बैनर तले बनी फिल्म 'गुस्ताख इश्क' (Gustaakh Ishq) में साथ काम किया है. इसके अलावा मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी और अन्य आयोजनों में उनकी एक साथ तस्वीरें सामने आने के बाद बाजार में चर्चाएं और तेज हो गईं. हालांकि, फातिमा ने बाद में इन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए खुद को सिंगल बताया और कहा कि असल जिंदगी में 'गुड गाइज' सिर्फ फिल्मों में ही होते हैं.
3. आलिया कुरैशी
विजय वर्मा की लव लाइफ का ताजा अध्याय 'जवान' फेम एक्ट्रेस, सिंगर और सॉन्गराइटर आलिया कुरैशी (जिन्हें इंस्टाग्राम पर 'झल्ली' भी कहा जाता है) के साथ जुड़ा है. शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जवान', 'बैंडिश बैंडिट्स सीजन 2' और 'नादानियां' जैसी फिल्मों और सीरीज में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेर चुकीं आलिया के साथ विजय को हाल ही में मुंबई में 'लस्ट स्टोरीज 3' की स्क्रीनिंग और महंगे रेस्टोरेंट के बाहर डिनर डेट पर स्पॉट किया गया. पैपराजी के कैमरों के सामने दोनों ने भले ही चुप्पी साधी हो, लेकिन कार के अंदर उनकी खिलखिलाहट और बॉन्डिंग ने इंटरनेट पर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बी-टाउन को एक नया कपल मिलने वाला है.
क्या वाकई सिंगल हैं या नया रोमांस 'ऑन द वे'?
विजय वर्मा का फिल्मी करियर जितना शानदार रहा है, उनकी पर्सनल लाइफ के पन्ने भी उतने ही रोमांचक और अनएक्सपेक्टिड रहे हैं. एक तरफ जहां गंभीर रिश्तों और ब्रेकअप्स का दर्द उनकी राह में आया, तो वहीं दूसरी तरफ नए प्रोजेक्ट्स के साथ नई दोस्ती और रूमर्स ने हमेशा उन्हें चर्चा में बनाए रखा. फैंस आज भी यह जानने के लिए बेताब रहते हैं कि पर्दे के खलनायक और संजीदा एक्टर की असल जिंदगी की कहानी किस मोड़ पर जाकर मुकम्मल होगी.
विजय वर्मा के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स
अगर बात करें करियर की, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और FTII से निकले विजय वर्मा ने 'पिंक', 'गली बॉय', 'डार्लिंग्स', 'दहाड़' और 'IC 814: द कंधार हाइजैक' जैसी शानदार फिल्मों और वेब सीरीज में अपनी दमदार अदायगी से लोहा मनवाया है. हाल ही में उन्होंने अपने मच अवेटेड प्रोजेक्ट 'मटका किंग' के सीजन 2 का बड़ा ऐलान किया है, जिसे लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है. इसके अलावा उनकी बहुप्रतिक्षित फिल्म 'लस्ट स्टोरीज 3' भी रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है, जो उनके फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है.