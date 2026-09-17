B-Town के ‘मोस्ट एलिजिबल बैचलर’ की लाइफ में नई हसीना की एंट्री, आखिर कौन-कौन रह चुकी हैं विजय वर्मा की ‘लव लाइफ’ का हिस्सा?

Vijay Varma Girlfriends List: बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड और चार्मिंग एक्टर्स में शुमार विजय वर्मा अपनी बेहतरीन एक्टिंग के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी हमेशा सुर्खियों में छाए रहते हैं. उनकी लव लाइफ का किस्सा किसी फिल्मी सिनेमैटिक यूनिवर्स से कम नहीं है, जहां पर्दे की केमिस्ट्री अक्सर रियल लाइफ के गॉसिप में बदल जाती है. नेटफ्लिक्स की पॉपुलर एंथोलॉजी ‘लस्ट स्टोरीज 2’ के सेट पर खूबसूरत अदाकारा तमन्ना भाटिया के साथ परवान चढ़ी उनकी लव स्टोरी ने एक वक्त पर पूरे बी-टाउन में तहलका मचा दिया था. हालांकि, कुछ समय पहले उनके ब्रेकअप की खबरों ने फैंस का दिल तोड़ दिया, लेकिन इसके बाद भी विजय का नाम जुड़ने का सिलसिला थमा नहीं है. कभी फातिमा सना शेख के साथ वायरल लंच डेट्स, तो कभी ‘लस्ट स्टोरीज 3’ की स्क्रीनिंग और रेस्टोरेंट के बाहर ‘जवान’ फेम सिंगर-एक्ट्रेस आलिया कुरैशी (Aaliyah Qureishi) के साथ मिस्ट्री डेट्स ने इंटरनेट की लाइमलाइट पूरी तरह अपनी ओर खींच ली है. विजय वर्मा का यह अंदाज वाकई हैरान करने वाला है. आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं बॉलीवुड के इस ‘मोस्ट एलिजिबल बैचलर’ के उन प्रोजेक्ट्स, लव स्टोरी और ब्रेकअप की कहानी को, जिन्होंने गॉसिप गलियारों में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं.