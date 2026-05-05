Vijay Thalapathy: जब 6 साल के विजय बने अपने माता-पिता के शादी के गवाह, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो वायरल
विजय थलपति ने 6 साल की उम्र में माता-पिता के शादी के गवाह बनें
तमिल सिनेमा के सुपरस्टार विजय थलापति के परिवार से जुड़ी एक पुरानी और दिलचस्प कहानी अब सामने आई है, जो चर्चा का एक बड़ा विषय बन गई है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ब्लैक-एंड-व्हाइट तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें युवा विजय को अपने माता-पिता की शादी में शामिल होते हुए देखा जा सकता है. उस समय, विजय की उम्र लगभग छह साल थी.
फिल्म निर्देशक एस.ए. चंद्रशेखर के बेट हैं विजय
'थलापति' विजय यह नाम उन्हें तमिल जनता ने प्यार से दिया है, फिल्म निर्देशक एस.ए. चंद्रशेखर और उनकी पत्नी, शोभा चंद्रशेखर के बेटे हैं. फिल्म इंडस्ट्री में अपने पिता के संपर्कों की बदौलत, विजय को अपने बचपन में ही फिल्मों में काम करने का मौका मिला. अपनी बहन के निधन के बाद, विजय काफी गुमसुम और अंतर्मुखी हो गए थे.
विजय थलपति ने किया है अंतर धार्मिक विवाह
विजय और उनकी पत्नी संगीता ने अंतर-धार्मिक विवाह किया है; हालांकि, खबरों के अनुसार, उनका रिश्ता तलाक की कगार पर है. अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के दौरान, धर्म कभी भी उनके बीच कोई बाधा नहीं बना. विजय के माता-पिता का रिश्ता भी काफी हद तक ऐसा ही था; उनके पिता, चंद्रशेखर, ईसाई थे, जबकि उनकी माँ, शोभा, हिंदू थीं.
विजय के पिता एस.ए. चंद्रशेखर महत्वाकांक्षी फिल्म निर्देशक थे
चंद्रशेखर एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्देशक थे. अपने शुरुआती दिनों में, उन्होंने जाने-माने निर्देशक राजेंद्र प्रसाद के सहायक के तौर पर काम किया था. इसी दौरान उन्होंने एक घर किराए पर लिया था, जहां शोभा भी रहती थीं. शोभा एक लोकप्रिय गायिका थीं, जो फिल्मों में पार्श्व गायिका के तौर पर अपनी पहचान बनाने से पहले, हल्के-फुल्के संगीत के समूहों के साथ प्रस्तुतियां दिया करती थीं. समय के साथ, दोनों के बीच प्यार पनपा.
विजय के माता-पिता की प्रेम कहानी
चंद्रशेखर ने अपने दिल की बात तमिल सिनेमा के दिग्गज अभिनेता, शिवाजी गणेशन को बताई. उस समय, चंद्रशेखर फिल्म पट्टाकथी भैरवन में सहायक निर्देशक के तौर पर काम कर रहे थे. उन्होंने शिवाजी गणेशन को बताया कि उन्हें शोभा से प्यार हो गया है और वे उनसे शादी करना चाहते हैं. शिवाजी गणेशन और उनके परिवार ने खुशी-खुशी इस रिश्ते के लिए अपनी सहमति दे दी. शादी के दिन, शिवाजी गणेशन की पत्नी, कमला अम्माल ने शोभा को मंगलसूत्र भेंट किया. इस जोड़े ने पूरे फ़िल्म जगत के प्यार और आशीर्वाद के बीच शादी की. उनकी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत फ़िल्म इंडस्ट्री की प्यार भरी नज़रों के बीच हुई; पूरी शादी की रस्म फ़िल्मी दुनिया के प्यार और आशीर्वाद से सराबोर थी और इसे तमिल सिनेमा के इतिहास में एक ऐतिहासिक पल माना जाता है.
विजय के माता-पिता ने चर्च में की दोबारा शादी
उनकी शादी के ठीक एक साल बाद 1974 में इस जोड़े के घर जोसेफ़ विजय (थलापति विजय) का जन्म हुआ. चंद्रशेखर ईसाई धर्म मानते थे, जबकि शोभा हिंदू थीं. हालांकि उनकी शादी अलग-अलग धर्मों के लोगों के बीच हुई थी, लेकिन धर्म कभी भी उनके रिश्ते में रुकावट नहीं बना. तमिल टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के अनुसार, जब विजय छह साल के थे, तब शोभा के कहने पर इस जोड़े ने एक चर्च में दोबारा शादी की. उस मौके की एक ब्लैक-एंड-व्हाइट तस्वीर आज भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है. इस अनोखी रस्म के दौरान उनका बेटा, विजय भी मौजूद था.
तमिलनाडु के अगले सीएम के संभावित उम्मीदवार के तौर पर विजय थलपति
विजय अब राजनीति में भी सक्रिय हो गए हैं. TVK की सफलता के बाद, फ़िलहाल उनका नाम तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री के संभावित उम्मीदवार के तौर पर चर्चा में है. इस समय, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय यह है कि क्या विजय, जिन्होंने सिनेमा में पहले ही इतिहास रच दिया है, उसी सफलता को दोहरा पाएंगे और राजनीति के क्षेत्र में भी इतिहास रच पाएंगे.