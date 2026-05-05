Vijay Thalapathy: जब 6 साल के विजय बने अपने माता-पिता के शादी के गवाह, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो वायरल

विजय के माता-पिता की प्रेम कहानी

चंद्रशेखर ने अपने दिल की बात तमिल सिनेमा के दिग्गज अभिनेता, शिवाजी गणेशन को बताई. उस समय, चंद्रशेखर फिल्म पट्टाकथी भैरवन में सहायक निर्देशक के तौर पर काम कर रहे थे. उन्होंने शिवाजी गणेशन को बताया कि उन्हें शोभा से प्यार हो गया है और वे उनसे शादी करना चाहते हैं. शिवाजी गणेशन और उनके परिवार ने खुशी-खुशी इस रिश्ते के लिए अपनी सहमति दे दी. शादी के दिन, शिवाजी गणेशन की पत्नी, कमला अम्माल ने शोभा को मंगलसूत्र भेंट किया. इस जोड़े ने पूरे फ़िल्म जगत के प्यार और आशीर्वाद के बीच शादी की. उनकी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत फ़िल्म इंडस्ट्री की प्यार भरी नज़रों के बीच हुई; पूरी शादी की रस्म फ़िल्मी दुनिया के प्यार और आशीर्वाद से सराबोर थी और इसे तमिल सिनेमा के इतिहास में एक ऐतिहासिक पल माना जाता है.