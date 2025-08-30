थिएटर में बुरी तरह फ्लॉप हुई फिल्म, OTT पर बनी 2025 की सबसे बड़ी हिट
साल 2025 में फिल्म इंडस्ट्री ने कई बड़े बजट की फिल्मों को पर्दे पर उतारा। दर्शकों को उम्मीद थी कि इनमें से कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचेंगी, लेकिन हकीकत कुछ और निकली। इन्हीं फिल्मों में शामिल है विजय देवराकोंडा की ‘किंगडम’, जो 1 अरब से ज्यादा के भारी-भरकम बजट में बनाई गई थी।
1 अरब से ज्यादा बजट में बनी ‘किंगडम’
‘किंगडम’ का सबसे बड़ा आकर्षण इसका बजट था। रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म पर 1 अरब से ज्यादा खर्च किया गया। इसमें महंगे VFX, विदेशी लोकेशंस, बड़े-बड़े सेट और हाई-टेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया।
थिएटर में क्यों हुई फ्लॉप?
‘किंगडम’ का सबसे बड़ा झटका थिएटर रिलीज पर मिला। जब फिल्म रिलीज हुई तो शुरुआती दिन में ही दर्शकों की निराशा साफ दिखने लगी। भव्यता होने के बावजूद फिल्म की स्क्रिप्ट कमजोर थी और उसका रनटाइम लंबा।
विजय देवराकोंडा की एक्टिंग पर मिली तारीफ
भले ही फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन विजय देवराकोंडा का अभिनय चर्चा का विषय बना रहा। उन्होंने अपने किरदार में दमदार परफॉर्मेंस दी, स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी आकर्षक लगी।
OTT पर कैसे हुई ट्रेंडिंग
फिल्म का असली पलड़ा OTT रिलीज के बाद बदला। जैसे ही ‘किंगडम’ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आई, दर्शकों ने इसे हाथों-हाथ लिया। घर बैठे बड़े विजुअल्स और शानदार ग्राफिक्स का मजा लोगों ने जमकर लिया।
सोशल मीडिया पर बना चर्चा का विषय
OTT रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर ‘किंगडम’ की खूब चर्चा हो रही है। ट्विटर (X), इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लोग अपने रिव्यू शेयर कर रहे हैं।
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है