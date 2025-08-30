थिएटर में बुरी तरह फ्लॉप हुई फिल्म, OTT पर बनी 2025 की सबसे बड़ी हिट

साल 2025 में फिल्म इंडस्ट्री ने कई बड़े बजट की फिल्मों को पर्दे पर उतारा। दर्शकों को उम्मीद थी कि इनमें से कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचेंगी, लेकिन हकीकत कुछ और निकली। इन्हीं फिल्मों में शामिल है विजय देवराकोंडा की ‘किंगडम’, जो 1 अरब से ज्यादा के भारी-भरकम बजट में बनाई गई थी।