Virosh Wedding: विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना की शादी को क्यों कहा जा रहा है ‘Virosh’, कपल ने खुद बताई वजह?

Rashmika-Vijay Wedding: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी में बस कुछ ही दिन बाकी हैं. यह कपल 26 फरवरी को उदयपुर के एक शानदार रिसॉर्ट में शादी करेगा. हाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेलिब्रेशन शुरू हो गया है. जो लोग देर से आए, उनके लिए बता दें कि यह कपल अपने करीबी दोस्तों और परिवार वालों के साथ हैदराबाद से राजस्थान आया है ताकि सेलिब्रेशन शुरू कर सके. जल्द ही शादी करने वाले इस कपल, रश्मिका और विजय ने उदयपुर एयरपोर्ट पर स्टाइल में पहुंचकर यह पक्का किया कि सबकी नज़रें उन पर ही टिकी रहें. जैसा कि वायरल वीडियो और फोटो से साफ है, उन्होंने बिजनेस कैजुअल कपड़े पहने हुए थे.