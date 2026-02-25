  • Home>
  Virosh Wedding: विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना की शादी को क्यों कहा जा रहा है 'Virosh', कपल ने खुद बताई वजह?

Virosh Wedding: विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना की शादी को क्यों कहा जा रहा है ‘Virosh’, कपल ने खुद बताई वजह?

Rashmika-Vijay Wedding: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी में बस कुछ ही दिन बाकी हैं. यह कपल 26 फरवरी को उदयपुर के एक शानदार रिसॉर्ट में शादी करेगा. हाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेलिब्रेशन शुरू हो गया है. जो लोग देर से आए, उनके लिए बता दें कि यह कपल अपने करीबी दोस्तों और परिवार वालों के साथ हैदराबाद से राजस्थान आया है ताकि सेलिब्रेशन शुरू कर सके. जल्द ही शादी करने वाले इस कपल, रश्मिका और विजय ने उदयपुर एयरपोर्ट पर स्टाइल में पहुंचकर यह पक्का किया कि सबकी नज़रें उन पर ही टिकी रहें. जैसा कि वायरल वीडियो और फोटो से साफ है, उन्होंने बिजनेस कैजुअल कपड़े पहने हुए थे.


By: Shubahm Srivastava | Published: February 25, 2026 9:11:56 PM IST

Virosh Wedding: विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना की शादी को क्यों कहा जा रहा है 'Virosh', कपल ने खुद बताई वजह?
1/8

‘विरोश की शादी’ क्या है?

विजय और रश्मिका ने 23 फरवरी को बताया कि उनकी शादी का नाम ‘द वेडिंग ऑफ़ VIROSH’ होगा. कपल ने एक पर्सनल नोट लिखकर बताया था कि ‘VIROSH’ शब्द सालों पहले फैंस ने उनके नामों को मिलाकर बनाया था.

Virosh Wedding: विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना की शादी को क्यों कहा जा रहा है ‘Virosh’, कपल ने खुद बताई वजह? - Photo Gallery
2/8

नोट में कपल ने क्या कहा?

नोट में कपल ने कहा, “हमारे प्यारे प्यारों, इससे पहले कि हम कोई प्लान बनाते, इससे पहले कि हम अपने लिए कुछ चुनते – तुम पहले से ही वहाँ थे. इतने प्यार से, तुमने हमें एक नाम दिया. तुमने हमें ‘VIROSH’ कहा. इसलिए आज – पूरे दिल से, हम तुम्हारे सम्मान में अपने एक साथ आने का नाम रखते हैं. हम इसे नाम देना चाहेंगे – ‘द वेडिंग ऑफ़ VIROSH’. हमें इतने प्यार से संभालने के लिए धन्यवाद. तुम हमारा हिस्सा हो – हमेशा. बहुत सारा प्यार और ढेर सारा प्यार!”

Virosh Wedding: विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना की शादी को क्यों कहा जा रहा है ‘Virosh’, कपल ने खुद बताई वजह? - Photo Gallery
3/8

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी कितने बजे होगी?

मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी 26 फरवरी को सुबह 10 बजे होने की उम्मीद है. यह समय शुभ मुहूर्त के हिसाब से तय किया गया है. कपल के एक करीबी सोर्स ने बताया कि सेरेमनी के दौरान होने वाली सभी रस्में उनकी विरासत के दोनों पहलुओं को दिखाएंगी.
मनीकंट्रोल ने सोर्स के हवाले से बताया, “सुबह की रस्में तेलुगु कल्चर और ट्रेडिशन के हिसाब से होंगी, जबकि शाम को कोडवा कम्युनिटी की रस्मों के हिसाब से होंगी.”

Virosh Wedding: विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना की शादी को क्यों कहा जा रहा है ‘Virosh’, कपल ने खुद बताई वजह? - Photo Gallery
4/8

दोनों कल्चर में होगी शादी

रस्मों का यही दिलचस्प मेल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी को बहुत खास बना देगा. जिन्हें नहीं पता, उन्हें बता दें कि विजय का परिवार तेलुगु कम्युनिटी से है, जबकि रश्मिका कोडवा कम्युनिटी से हैं. विजय और रश्मिका दोनों ही दोनों कल्चर का सम्मान करना चाहते थे और यह पक्का करना चाहते थे कि उनकी शादी उनकी जड़ों और फैमिली वैल्यूज़ पर फोकस करे.

Virosh Wedding: विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना की शादी को क्यों कहा जा रहा है ‘Virosh’, कपल ने खुद बताई वजह? - Photo Gallery
5/8

शादी के लिए मेहमान कब आएंगे?

खबर है कि मेहमान 23 फरवरी से आना शुरू हो जाएंगे. प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन 24 और 25 फरवरी को होंगे, जिसके बाद 26 फरवरी को ग्रैंड वेडिंग होगी. रश्मिका और विजय के मेहंदी और संगीत फंक्शन में परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और इंडस्ट्री के करीबी दोस्त शामिल होंगे.

Virosh Wedding: विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना की शादी को क्यों कहा जा रहा है ‘Virosh’, कपल ने खुद बताई वजह? - Photo Gallery
6/8

प्रॉपर्टीज़ और कार कलेक्शन

शादी की चर्चा के साथ ही विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की प्रॉपर्टी और पैसे की भी चर्चा सोशल मीडिया के साथ-साथ मेन स्ट्रीम मीडिया में हो रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्ट्रेस के पास देशभर में कई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं. इसमें कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 8 करोड़ रुपये का आलीशान घर भी शामिल है. इसके अलावा हैदराबाद, मुंबई, गोवा और उनके होमटाउन कूर्ग में भी कई संपत्तियां हैं. होमटाउन कूर्ग विला की कीमत 8 करोड़ रुपये के आसपास है.

Virosh Wedding: विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना की शादी को क्यों कहा जा रहा है ‘Virosh’, कपल ने खुद बताई वजह? - Photo Gallery
7/8

रश्मिका की नेटवर्थ

तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी सिनेमा में कई फिल्में कर चुकीं रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने इंडस्ट्री में खूब दौलत और शोहरत कमाई है. मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की कुल नेटवर्थ 130 करोड़ रुपये है. इसके अलावा प्राइवेट जेट, जुबली हिल्स मेंशन और कूर्ग विला का जिक्र किए बिना दोनों की संपत्ति की चर्चा अधूरी है. सिर्फ रश्मिका की बात करें तो उनकी नेट वर्थ लगभग 66 करोड़ रुपये है. वह हर फिल्म के लिए लगभग 4 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं.

Virosh Wedding: विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना की शादी को क्यों कहा जा रहा है ‘Virosh’, कपल ने खुद बताई वजह? - Photo Gallery
8/8

विजय देवरकोंडा की नेटवर्थ

उधर, एक्टर विजय देवरकोंडा की नेट वर्थ 66 करोड़ रुपये से 70 करोड़ रुपये के बीच है. लाइफस्टाइल एशिया ने 2023 में उनकी नेट वर्थ 66 करोड़ रुपये बताई थी. वहीं डेक्कन क्रॉनिकल ने 2026 में इसे 70 करोड़ रुपये आंकी थी. एक्टिंग के साथ-साथ, स्टार ने फैशन, स्पोर्ट्स और रियल एस्टेट के जरिये भी अच्छी-खासी कमाई करते हैं. मिली जानकारी के अनुसार, विजय हर फिल्म के लिए 12 करोड़ रुपये से 15 करोड़ रुपये लेते हैं. ब्रांड एंडोर्समेंट से होने वाली उनकी कमाई उनकी सालाना इनकम में एक बड़ा हिस्सा है. हाउसिविटी.कॉम के मुताबिक, बेवरेज और फैशन जगत में होने वाली हर डील से विजय को 1-2 करोड़ रुपये मिलते हैं.

Virosh Wedding: विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना की शादी को क्यों कहा जा रहा है ‘Virosh’, कपल ने खुद बताई वजह? - Photo Gallery

