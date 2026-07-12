दुनिया के सबसे अमीर किसानों में क्यों गिने जाते हैं इस देश के किसान? क्या है उनकी सफलता का सीक्रेट, जिससे बन जाते हैं मालामाल?

1986 की आर्थिक नीति ने बदली किसानों की किस्मत

लगभग 40-50 साल पहले, ज़्यादातर वियतनामी किसान सिर्फ़ अपने परिवार का पेट पालने के लिए खेती करते थे. सरकार का खेती पर काफ़ी कंट्रोल था, और किसानों को अपने फ़ैसले लेने की आज़ादी नहीं थी. इससे मुनाफ़े में रुकावट आती थी. हालांकि, 1986 में, वियतनामी सरकार ने दोई मोई नाम की एक इकोनॉमिक पॉलिसी शुरू की. इस पॉलिसी ने किसानों को ज़्यादा समय तक ज़मीन पर खेती करने का अधिकार दिया. वे अब अपनी पसंद की फ़सलें उगा सकते थे और उन्हें बाज़ार में बेच सकते थे. इससे किसानों का खेती में भरोसा बढ़ा, और उन्होंने नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया.