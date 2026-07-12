दुनिया के सबसे अमीर किसानों में क्यों गिने जाते हैं इस देश के किसान? क्या है उनकी सफलता का सीक्रेट, जिससे बन जाते हैं मालामाल?
Vietnam Farming Technic: जब खेती से कमाई की बात होती है, तो अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या खेती करके अच्छी आय हासिल की जा सकती है? दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां किसान मौसम, बढ़ती लागत और कम दाम जैसी चुनौतियों से जूझते हैं. लेकिन वियतनाम ने यह साबित किया है कि सही सरकारी नीतियां, आधुनिक तकनीक और बाजार तक बेहतर पहुंच किसानों की तस्वीर बदल सकती है. आज वियतनाम दुनिया के बड़े कृषि निर्यातक देशों में शामिल है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें वहां के किसानों की सफलता के पीछे कौन-कौन से कारण हैं.
1986 की आर्थिक नीति ने बदली किसानों की किस्मत
लगभग 40-50 साल पहले, ज़्यादातर वियतनामी किसान सिर्फ़ अपने परिवार का पेट पालने के लिए खेती करते थे. सरकार का खेती पर काफ़ी कंट्रोल था, और किसानों को अपने फ़ैसले लेने की आज़ादी नहीं थी. इससे मुनाफ़े में रुकावट आती थी. हालांकि, 1986 में, वियतनामी सरकार ने दोई मोई नाम की एक इकोनॉमिक पॉलिसी शुरू की. इस पॉलिसी ने किसानों को ज़्यादा समय तक ज़मीन पर खेती करने का अधिकार दिया. वे अब अपनी पसंद की फ़सलें उगा सकते थे और उन्हें बाज़ार में बेच सकते थे. इससे किसानों का खेती में भरोसा बढ़ा, और उन्होंने नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया.
फर्टाइल जमीन और अच्छा मौसम बड़ी ताकत बने
वियतनाम की ज्योग्राफ़िकल लोकेशन भी खेती के लिए बहुत अच्छी है. दक्षिण में मेकांग डेल्टा और उत्तर में रेड रिवर डेल्टा फ़र्टाइल जमीनें हैं. काफ़ी पानी और गर्म मौसम की वजह से, साल में कई बार खेती की जा सकती है. इससे किसानों की प्रोडक्टिविटी बढ़ी और उनकी इनकम भी बढ़ी.
सिर्फ़ चावल पर नहीं, बल्कि हाई-एंड फ़सलों पर फ़ोकस किया
समय के साथ, वियतनामी किसानों को एहसास हुआ कि सिर्फ़ चावल उगाने से ज़्यादा इनकम नहीं होगी. इसलिए, उन्होंने ऐसी फसलें उगाना शुरू किया जिनकी दुनिया भर में डिमांड थी. आज, वियतनाम रोबस्टा कॉफी, काजू और मिर्च के दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक है. इसके अलावा, इसका रबर, फल, सब्जियां और मछली पालन का बड़े पैमाने पर बिजनेस है. जब ये प्रोडक्ट्स विदेश में बेचे जाते हैं, तो किसानों को लोकल मार्केट की तुलना में बहुत बेहतर कीमत मिलती है.
एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से प्रॉफिट बढ़ता
वियतनामी किसान अब सिर्फ पुराने तरीकों तक ही सीमित नहीं हैं. वे मॉडर्न मशीनरी, बेहतर बीज, ड्रिप इरिगेशन, साइंटिफिक खेती और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं. कई किसान मोबाइल ऐप के जरिए मार्केट प्राइस मॉनिटर करते हैं और अपनी फसलें सबसे अच्छी कीमत पर बेचते हैं. नई टेक्नोलॉजी खेती की लागत कम करने, प्रोडक्शन बढ़ाने और किसानों के प्रॉफिट को बढ़ाने में मदद करती हैं.
खेती के कचरे से भी इनकम होती
वियतनाम में सर्कुलर एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसका मतलब है कि खेत या जानवरों का कचरा फेंका नहीं जाता है. फसल के बचे हुए हिस्से और गोबर से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और बायोगैस बनाई जाती है. इससे केमिकल फर्टिलाइजर की लागत कम होती है और एनवायरनमेंट भी सुरक्षित रहता है.
वियतनामी सरकार भी किसानों की पूरी मदद करती हैं
वियतनामी सरकार किसानों को मॉडर्न खेती की ट्रेनिंग देती है वे कई तरह की सुविधाएं देते हैं, जैसे अच्छी क्वालिटी के बीज, सिंचाई की सुविधाएं, खेती के जानकारों से सलाह और एक्सपोर्ट का इंतज़ाम. इससे किसान नई टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए बढ़ावा पाते हैं और उनकी इनकम बढ़ती है.
भारतीय किसान क्या सीख सकते हैं?
वियतनाम भी भारतीय किसानों के लिए एक अच्छा उदाहरण है. सिर्फ़ एक फसल पर निर्भर रहने के बजाय, किसान कई तरह की फ़सलें उगा सकते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपना सकते हैं, अपनी फसलों को प्रोसेस कर सकते हैं और उन्हें बड़े बाज़ारों या विदेश में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे उनकी इनकम बढ़ सकती है. इसके अलावा, किसान ग्रुप बनाने और सीधे बाज़ारों से जुड़ने से भी ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं.