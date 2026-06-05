Vidur Niti: जीवन में ये 5 लोग हैं सबसे महत्वपूर्ण, जीवन सफल बनाने के लिए इनकी सेवा करना जरूरी

महाभारत में एक पात्र जिसकी प्रशंसा हर कोई करता है, वो हैं विदुर. विदुर नीति में कई ऐसे नियम और सिद्धांत बताये गए हैं, जो व्यक्ति के सफल होने के लिए जरूरी हैं. विदुर नीति में बताया गया है कि व्यक्ति को जीवन में सफल होने के लिए कठिन परिश्रम के अलावा कुछ लोगों की सेवा जरूर करनी चाहिए. आइये जानते हैं कि वो कौन-से जरूरी लोग हैं, जिनकी सेवा को विदुर नीति में अनिवार्य बताया गया है.