Vidur Niti: जीवन में ये 5 लोग हैं सबसे महत्वपूर्ण, जीवन सफल बनाने के लिए इनकी सेवा करना जरूरी
महाभारत में एक पात्र जिसकी प्रशंसा हर कोई करता है, वो हैं विदुर. विदुर नीति में कई ऐसे नियम और सिद्धांत बताये गए हैं, जो व्यक्ति के सफल होने के लिए जरूरी हैं. विदुर नीति में बताया गया है कि व्यक्ति को जीवन में सफल होने के लिए कठिन परिश्रम के अलावा कुछ लोगों की सेवा जरूर करनी चाहिए. आइये जानते हैं कि वो कौन-से जरूरी लोग हैं, जिनकी सेवा को विदुर नीति में अनिवार्य बताया गया है.
गुरु की सेवा
महात्मा विदुर (MahatmaVidur ki Niti) के अनुसार गुरुजनों के आशीर्वाद के बिना हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता है. बिना इनके मार्गदर्शन के हमें उन्नति नहीं प्राप्त होगी. इसलिए अपने गुरु की सेवा अवश्य करें.
पिता की सेवा
महात्मा विदुर जी (Vidur Niti) के कथन अनुसार पिता का कद आसमान से भी ऊंचा होता है. उसकी छत्रछाया में परिवार प्रगति करता है. इसलिए अपने पिता का सदैव सम्मान करें और उनकी सेवा करें.
माता की सेवा
माता का स्थान सर्वश्रेष्ठ है. विदुर की नीति कहती है कि माता के आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं हो सकता है. अतः उन्नति और प्रगति के लिए माता की सेवा सच्चे मन से करनी चाहिए.
आत्मा की सेवा
अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होता है. विदुर नीति के अनुसार अपने मन मस्तिष्क में दूषित विचार न आने दें. इससे आपके जीवन में आने वाली प्रगति बाधित हो जाती है. विदुर नीति (Vidur Niti) के अनुसार स्वयं की सेवा सबसे बड़ी सेवा है.
अग्नि की सेवा
विदुर जी के अनुसार अग्नि की सेवा करने से हमें अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है. क्योंकि यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है. इसके बगैर यज्ञ फल की प्राप्ति नहीं होती है.