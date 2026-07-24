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कोई 99 की उम्र तक जिया, तो किसी ने पार किया 100 का आंकड़ा; जानिए 5 फिल्मी सितारों की लंबी जिंदगी

Celebrities Lived More Than 90-100 Age: दुनिया भर में ऐसे कई सितारे रहे हैं, जिन्होंने 90 से अधिक या 100 साल की जिंदगी देखी. आज हम आपको उन सेलेब्स के बारे में बताएंगे, जो लंबी उम्र तक जिए और लोगों का अपने अनुभवों से मार्गदर्शित किया. चलिए जानते हैं उन सेलिब्रेटीज के बारे में.


By: Kamesh Dwivedi | Published: July 24, 2026 1:38:49 PM IST

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स्टैन ली

स्टैन ली एक मशहूर कॉमिक बुक इनोवेटर थे जिन्होंने मार्वल के कई मशहूर कैरेक्टर बनाए। 28 दिसंबर, 1922 को न्यूयॉर्क शहर में जन्मे, उन्होंने सुपरहीरो की एक पूरी नई लाइनअप शुरू की. वह अपनी करिश्माई पर्सनैलिटी के लिए जाने जाते थे और फैंस से जुड़ना पसंद करते थे. 12 नवंबर, 2018 को 95 साल की उम्र में उनका निधन हो गया. लेकिन आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं.

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जोहरा सहगल

जोहरा सहगल का 2014 में 102 साल की उम्र में निधन हो गया. उन्होंने ब्रिटिश फिल्मों, टेलीविज़न शो और कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया. उनकी कुछ मशहूर फिल्में हैं, 'दिल से', 'हम दिल दे चुके सनम', 'दिल्लगी', 'कभी खुशी कभी गम', 'बेंड इट लाइक बेकहम', 'तेरा जादू चल गया', 'वीर-ज़ारा' और 'चीनी कम'. उनकी आखिरी बड़ी स्क्रीन संजय लीला भंसाली की फिल्म 'सांवरिया'में थी.

Marsha Hunt - Photo Gallery
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मार्शा हंट

मार्शा हंट एक एक्ट्रेस, ह्यूमनिटेरियन और एक्टिविस्ट थीं, जिन्होंने फिल्म और टीवी में अपनी पहचान बनाई. 17 अक्टूबर, 1917 को शिकागो में जन्मी, उन्होंने टीनएजर के तौर पर एक्टिंग शुरू कर दी थी. वह 1940 के दशक में मशहूर हुईं, जब उन्होंने प्राइड एंड प्रेजुडिस और मिल्ड्रेड पियर्स जैसी फिल्मों में रोल किए. एक्टिंग के अलावा, हंट सोशल जस्टिस के लिए डेडिकेटेड थीं और उन्होंने जिंदगी भर जरूरी मुद्दों को सपोर्ट किया. 7 सितंबर, 2022 को उनकी मौत हो गई, उस वक्त वह 104 साल की थीं.

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दिलीप कुमार

बॉलीवुड की दुनिया के महान अभिनेता दिलीप कुमार का निधन 7 जुलाई 2021 को हुआ था, और उस समय उनकी उम्र 98 साल थी. अभिनेता ने अपने करियर में 'मुगल-ए-आजम', 'देवदास', 'राम और श्याम', 'नया दौर', 'मधुमती', 'लीडर', 'कर्मा', 'सौदागर' जैसी फिल्मों में काम किया था.

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बॉब बार्कर

बॉब बार्कर एक पसंदीदा गेम शो होस्ट थे, जो 'द प्राइस इज़ राइट' के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते थे. उनका जन्म 12 दिसंबर, 1923 को डैरिंगटन, वाशिंगटन में हुआ था. टेलीविजन के अलावा, वह जानवरों की भलाई के लिए एक जोशीले समर्थक थे, और अपने प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल इंसानों के साथ बर्ताव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए करते थे. बॉब का 26 अगस्त, 2023 को 99 साल की उम्र में निधन हो गया.

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