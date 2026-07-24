कोई 99 की उम्र तक जिया, तो किसी ने पार किया 100 का आंकड़ा; जानिए 5 फिल्मी सितारों की लंबी जिंदगी

मार्शा हंट

मार्शा हंट एक एक्ट्रेस, ह्यूमनिटेरियन और एक्टिविस्ट थीं, जिन्होंने फिल्म और टीवी में अपनी पहचान बनाई. 17 अक्टूबर, 1917 को शिकागो में जन्मी, उन्होंने टीनएजर के तौर पर एक्टिंग शुरू कर दी थी. वह 1940 के दशक में मशहूर हुईं, जब उन्होंने प्राइड एंड प्रेजुडिस और मिल्ड्रेड पियर्स जैसी फिल्मों में रोल किए. एक्टिंग के अलावा, हंट सोशल जस्टिस के लिए डेडिकेटेड थीं और उन्होंने जिंदगी भर जरूरी मुद्दों को सपोर्ट किया. 7 सितंबर, 2022 को उनकी मौत हो गई, उस वक्त वह 104 साल की थीं.