सुबह गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ये 30 सेकंड का रुटीन अपनाएं- झट से स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी

लंबे समय खड़े वाहन को स्टार्ट करने से पहले तैयारी

यदि वाहन कई दिनों तक स्टार्ट न किया गया हो, तो ठंड में ये और कठिन हो सकता है. ऐसे में स्टार्ट करने से पहले एक्सीलरेटर को हल्का दबाने से इंजन फ्यूल लेने के लिए तैयार हो जाता है. डीजल कार में इग्निशन ऑन करके ग्लो-प्लग की लाइट बुझने का इंतजार करना बेहद जरूरी है. इन सरल उपायों से आप ठंड के मौसम में एक ही सेल्फ में वाहन स्टार्ट करने में सफल हो सकते हैं.