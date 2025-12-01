सुबह गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ये 30 सेकंड का रुटीन अपनाएं- झट से स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी
Vehicle Starting Sroblem In Winter: ठंड के मौसम में वाहनों का सुबह स्टार्ट न होना बेहद आम परेशानी है. कम तापमान इंजन ऑयल, बैटरी और फ्यूल सिस्टम की क्षमता को प्रभावित करता है, जिससे कार, बाइक या स्कूटी पहली बार में स्टार्ट नहीं होती. सही देखभाल और कुछ सरल उपाय अपनाकर इस समस्या से आसानी से बचा जा सकता है.
ठंड में इंजन ऑयल का गाढ़ा होना
सर्दियों में तापमान गिरते ही इंजन ऑयल की चिपचिपाहट बढ़ जाती है. इसका असर ये होता है कि ऑयल इंजन के सभी पुर्जों तक आसानी से नहीं पहुंच पाता. परिणामस्वरूप इंजन पर ज्यादा दबाव पड़ता है और वाहन को पहली स्टार्ट लेने में कठिनाई होती है. यही वजह है कि कार, बाइक या स्कूटी किसी भी वाहन में सुबह-सुबह स्टार्ट की समस्या ज्यादा दिखती है.
बैटरी की क्षमता पर लो टेम्परेचर का असर
ठंडे मौसम में बैटरी की कार्यक्षमता 30–40% तक कम हो सकती है. इससे सेल्फ-मोटर को जरूरी करंट नहीं मिल पाता और स्टार्टिंग प्रक्रिया धीमी हो जाती है. कई लोग गाड़ी को लगातार स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे बैटरी और भी कमजोर हो जाती है और वाहन बिल्कुल डेड हो जाने की संभावना बढ़ जाती है.
दोपहिया वाहनों में फ्यूल का ठीक से इवेपोरेटेड न होना
ठंड के दिनों में कार्ब्यूरेटर वाले वाहनों में पेट्रोल पर्याप्त वाष्प नहीं बनाता. जब फ्यूल सही से इवेपोरेट नहीं होता, तो इंजन को सही एयर-फ्यूल मिश्रण नहीं मिलता. इस वजह से बाइक या स्कूटी पहली या दूसरी कोशिश में स्टार्ट नहीं होती. ये समस्या विशेष रूप से पुराने मॉडलों में ज्यादा दिखाई देती है.
डीजल वाहनों में ग्लो-प्लग का देर से गर्म होना
डीजल इंजन ठंड में जल्दी गर्म नहीं होते. ग्लो-प्लग को गर्म होने के लिए ज्यादा समय चाहिए होता है, ताकि सिलेंडर के अंदर का तापमान दहन के लिए उचित लेवल तक पहुंच सके. यदि ड्राइवर ग्लो-प्लग की लाइट बुझने से पहले ही कार स्टार्ट करने की कोशिश करे, तो इंजन स्टार्ट होने में काफी देर लगती है.
रात को वाहन को खुले में न छोड़ने का उपाय
यदि वाहन खुली जगह पर खड़ा किया जाए तो रात में इंजन और बैटरी अत्यधिक ठंडे हो जाते हैं. इससे अगली सुबह वाहन स्टार्ट करना मुश्किल हो जाता है. इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि कार, बाइक या स्कूटी को किसी गेराज, शेड या कम तापमान वाले स्थान पर पार्क किया जाए. ये छोटा-सा कदम बड़ी समस्या से बचा सकता है.
सुबह स्टार्ट से पहले बैटरी की तैयारी
बाइक या स्कूटी में स्टार्ट करने से पहले 2–3 बार किक मारना बेहद फायदेमंद होता है. इससे इंजन के अंदर हलचल होती है और बैटरी पर दबाव कम पड़ता है. कार्ब्यूरेटर वाले दोपहिया में चोक का सही उपयोग करने से फ्यूल तेजी से जलने लगता है और वाहन जल्दी स्टार्ट होने लगता है.
विंटर ग्रेड इंजन ऑयल का महत्व
ठंड में सामान्य इंजन ऑयल गाढ़ा हो जाता है, लेकिन विंटर ग्रेड ऑयल कम तापमान पर भी आसानी से फ्लो करता है. इससे इंजन को स्टार्ट होने में अतिरिक्त सहायता मिलती है. समय पर इंजन ऑयल बदलना और वाहन के सर्विस इंटरवल का पालन करना इस समस्या को और कम कर देता है.
लंबे समय खड़े वाहन को स्टार्ट करने से पहले तैयारी
यदि वाहन कई दिनों तक स्टार्ट न किया गया हो, तो ठंड में ये और कठिन हो सकता है. ऐसे में स्टार्ट करने से पहले एक्सीलरेटर को हल्का दबाने से इंजन फ्यूल लेने के लिए तैयार हो जाता है. डीजल कार में इग्निशन ऑन करके ग्लो-प्लग की लाइट बुझने का इंतजार करना बेहद जरूरी है. इन सरल उपायों से आप ठंड के मौसम में एक ही सेल्फ में वाहन स्टार्ट करने में सफल हो सकते हैं.