दूध और मावे से नहीं, बल्कि इन सब्जियों से भी तैयार होती हैं लाजवाब मिठाइयां; खाने के बाद लोग पूछेंगे रेसिपी
Sweets Made From Vegetables: मिठाई आम तौर पर खाने के बाद, त्योहारों, शुभ मौकों या खास मौकों पर परोसी जाती है. ये दूध, मावा (मीठा दूध), सूखे मेवे, मैदा और सूजी से बनती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ मिठाइयां सब्ज़ियों से भी बनती हैं? यहां आठ ऐसी ही सब्ज़ियों से बनी मिठाइयां हैं.
प्याज की खीर
प्याज की खीर सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है. लखनऊ, अयोध्या और आस-पास के इलाकों में मिलने वाली यह अनोखी खीर प्याज को क्रीमी डेज़र्ट में बदल देती है. इसमें केसर, इलायची और सूखे मेवे डाले जाते हैं. इसे नवाबी ज़माने की एक छिपी हुई रेसिपी भी माना जाता है.
पेठे की मिठाई
एक बड़ा कद्दू, जिसे सफ़ेद पेठा कहते हैं, बड़े टुकड़ों में काटा जाता है, चीनी की चाशनी में डुबोया जाता है और तब तक पकाया जाता है जब तक वह सफेद न हो जाए. यह आगरा में मिलने वाली एक पॉपुलर मिठाई है.
परवल मिठाई
उत्तर प्रदेश और बिहार में बनने वाली परवल मिठाई मावा (मीठा दूध) और सूखे मेवों से बनाई जाती है. इसमें परवल को छीलकर उबाला जाता है और फिर बीच से काटकर भरा जाता है.
कद्दू का हलवा
पूरे भारत में लोग इस हलवे का मज़ा लेते हैं. इसे बनाने के लिए, एक कद्दू को कद्दूकस करके दूध और घी में उबालें.
चुकंदर का हलवा
चुकंदर से एक स्वादिष्ट हलवा बनता है जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है. इस हलवे का चमकीला रंग बहुत अच्छा लगता है. इस दूध वाले हलवे में कम से कम चीनी का इस्तेमाल करें.
लहसुन की खीर
राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बनने वाली इस खीर के लिए, लहसुन को दूध और इलायची में उबाला जाता है और तब तक पकाया जाता है जब तक कि अच्छी और खुशबूदार खुशबू न आने लगे.
टमाटर बर्फी
पके टमाटर को मावा (मीठा दूध) और चीनी के साथ मिलाकर बर्फी बनाई जाती है. यह उत्तर प्रदेश में बनने वाली एक मीठी डिश है.
लौकी का हलवा
कद्दूकस की हुई लौकी से बना यह हलवा बहुत स्वादिष्ट होता है. इसे दूध में अच्छी तरह उबाला जाता है और स्वाद के लिए घी और सूखे मेवे डाले जाते हैं.