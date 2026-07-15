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दूध और मावे से नहीं, बल्कि इन सब्जियों से भी तैयार होती हैं लाजवाब मिठाइयां; खाने के बाद लोग पूछेंगे रेसिपी

Sweets Made From Vegetables: मिठाई आम तौर पर खाने के बाद, त्योहारों, शुभ मौकों या खास मौकों पर परोसी जाती है. ये दूध, मावा (मीठा दूध), सूखे मेवे, मैदा और सूजी से बनती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ मिठाइयां सब्ज़ियों से भी बनती हैं? यहां आठ ऐसी ही सब्ज़ियों से बनी मिठाइयां हैं.


By: Shristi S | Published: July 15, 2026 4:28:19 PM IST

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प्याज की खीर

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