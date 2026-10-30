Veer Pahariya Girlfriend List: तारा सुतारिया से लेकर सारा अली खान तक, वीर पहाड़िया ने इन सेलेब्स को किया डेट

वीर पहाड़िया और सारा अली खान

वीर पहाड़िया ने साल 2018 से पहले अभिनेत्री सारा अली खान को डेट किया था. खुद सारा अली खान ने करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण' में इस रिश्ते का खुलासा किया था. बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया था.