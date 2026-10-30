Veer Pahariya Girlfriend List: तारा सुतारिया से लेकर सारा अली खान तक, वीर पहाड़िया ने इन सेलेब्स को किया डेट
Veer Pahariya dating history: बॉलीवुड अभिनेता वीर पहाड़िया ने अपनी जिंदगी में कई सेलेब्स को डेट किया है. एक्टर का तारा सुतारिया से पहले भी कई सितारों संग अफेयर रहा है. जानिए अभिनेता की डेटिंग हिस्ट्री.
वीर पहाड़िया और सारा अली खान
वीर पहाड़िया ने साल 2018 से पहले अभिनेत्री सारा अली खान को डेट किया था. खुद सारा अली खान ने करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण' में इस रिश्ते का खुलासा किया था. बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया था.
वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया
वीर पहाड़िया और अभिनेत्री तारा सुतारिया एक-दूसरे को डेट किया था. मार्च 2025 में दोनों ने लैक्मे फैशन वीक (Lakmé Fashion Week) में साथ में रैम्प वॉक भी किया था. हालांकि, एक साल के अंदर ही दोनों का रिश्ता टूट गया था.
वीर पहाड़िया और मानुषी छिल्लर
वीर पहाड़िया और मानुषी छिल्लर के अफेयर की भी चर्चा हुई थी. हालांकि, मार्च 2025 में मानुषी ने इन खबरों को गलत बताते हुए कहा था कि वे दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं.
वीर पहाड़िया और तहसीन रहीमतूला
वीर पहाड़िया और तहसीन रहीमतूला का नाम सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में एक-दूसरे के साथ लिंक होने (डेटिंग की अफवाहों) के कारण चर्चा में आया था. हालांकि, बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया था.
वीर पहाड़िया और जान्हवी कपूर
वीर पहाड़िया का नाम जान्हवी कपूर के साथ जोड़ा जा रहा है. हालांकि, ऐसा कुछ है नहीं.