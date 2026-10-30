  • Home>
  • Gallery»
  • Veer Pahariya Girlfriend List: तारा सुतारिया से लेकर सारा अली खान तक, वीर पहाड़िया ने इन सेलेब्स को किया डेट

Veer Pahariya Girlfriend List: तारा सुतारिया से लेकर सारा अली खान तक, वीर पहाड़िया ने इन सेलेब्स को किया डेट

Veer Pahariya dating history: बॉलीवुड अभिनेता वीर पहाड़िया ने अपनी जिंदगी में कई सेलेब्स को डेट किया है. एक्टर का तारा सुतारिया से पहले भी कई सितारों संग अफेयर रहा है. जानिए अभिनेता की डेटिंग हिस्ट्री. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: October 30, 2026 9:58:41 PM IST

Follow us on
Google News
veer pahariya and sara ali khan - Photo Gallery
1/5

वीर पहाड़िया और सारा अली खान

वीर पहाड़िया ने साल 2018 से पहले अभिनेत्री सारा अली खान को डेट किया था. खुद सारा अली खान ने करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण' में इस रिश्ते का खुलासा किया था. बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया था.

You Might Be Interested In
veer pahariya and tara sutaria - Photo Gallery
2/5

वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया

वीर पहाड़िया और अभिनेत्री तारा सुतारिया एक-दूसरे को डेट किया था. मार्च 2025 में दोनों ने लैक्मे फैशन वीक (Lakmé Fashion Week) में साथ में रैम्प वॉक भी किया था. हालांकि, एक साल के अंदर ही दोनों का रिश्ता टूट गया था.

veer pahariya and manushi chillar - Photo Gallery
3/5

वीर पहाड़िया और मानुषी छिल्लर

वीर पहाड़िया और मानुषी छिल्लर के अफेयर की भी चर्चा हुई थी. हालांकि, मार्च 2025 में मानुषी ने इन खबरों को गलत बताते हुए कहा था कि वे दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं.

You Might Be Interested In
veer pahariya and tasheen rahimtoola - Photo Gallery
4/5

वीर पहाड़िया और तहसीन रहीमतूला

वीर पहाड़िया और तहसीन रहीमतूला का नाम सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में एक-दूसरे के साथ लिंक होने (डेटिंग की अफवाहों) के कारण चर्चा में आया था. हालांकि, बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया था.

You Might Be Interested In
veer pahariya and janhvi kapoor - Photo Gallery
5/5

वीर पहाड़िया और जान्हवी कपूर

वीर पहाड़िया का नाम जान्हवी कपूर के साथ जोड़ा जा रहा है. हालांकि, ऐसा कुछ है नहीं.

Tags:
Veer Pahariya and Janhvi KapoorVeer Pahariya and Tara SutariaVeer Pahariya dating historyVeer Pahariya girlfriend
Veer Pahariya Girlfriend List: तारा सुतारिया से लेकर सारा अली खान तक, वीर पहाड़िया ने इन सेलेब्स को किया डेट - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Veer Pahariya Girlfriend List: तारा सुतारिया से लेकर सारा अली खान तक, वीर पहाड़िया ने इन सेलेब्स को किया डेट - Photo Gallery
Veer Pahariya Girlfriend List: तारा सुतारिया से लेकर सारा अली खान तक, वीर पहाड़िया ने इन सेलेब्स को किया डेट - Photo Gallery
Veer Pahariya Girlfriend List: तारा सुतारिया से लेकर सारा अली खान तक, वीर पहाड़िया ने इन सेलेब्स को किया डेट - Photo Gallery
Veer Pahariya Girlfriend List: तारा सुतारिया से लेकर सारा अली खान तक, वीर पहाड़िया ने इन सेलेब्स को किया डेट - Photo Gallery
Veer Pahariya Girlfriend List: तारा सुतारिया से लेकर सारा अली खान तक, वीर पहाड़िया ने इन सेलेब्स को किया डेट - Photo Gallery