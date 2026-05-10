कौन हैं वेदिका कुमार? जिन्हें इंटीमेट सीन्स करने से नहीं है एतराज, बिकिनी फोटो देख बढ़ जाएंगी दिल की धड़कनें

Vedhika Kumar Bikini Photos: साऊथ एक्ट्रेस वेदिका कुमार इन दिनों अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं. दरअसल, उन्होंने कहा कि ‘किसिंग नहीं’ या ‘इंटीमेट सीन नहीं’ वाला नियम नहीं है. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि वह बोल्ड सीन करने में सहज है. एक्ट्रेस ने अपनी आत्मविश्वास से भरी पर्सनैलिटी और स्क्रीन पर व सोशल मीडिया दोनों जगह अपनी बेबाकी के बारे में भी बात की. ऐसे में आइए जानते हैं कि वेदिका कुमार कौन हैं?