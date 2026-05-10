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कौन हैं वेदिका कुमार? जिन्हें इंटीमेट सीन्स करने से नहीं है एतराज, बिकिनी फोटो देख बढ़ जाएंगी दिल की धड़कनें

Vedhika Kumar Bikini Photos: साऊथ एक्ट्रेस वेदिका कुमार इन दिनों अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं. दरअसल, उन्होंने कहा कि ‘किसिंग नहीं’ या ‘इंटीमेट सीन नहीं’ वाला नियम नहीं है. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि वह बोल्ड सीन करने में सहज है. एक्ट्रेस ने अपनी आत्मविश्वास से भरी पर्सनैलिटी और स्क्रीन पर व सोशल मीडिया दोनों जगह अपनी बेबाकी के बारे में भी बात की. ऐसे में आइए जानते हैं कि वेदिका कुमार कौन हैं?


By: Sohail Rahman | Published: May 10, 2026 5:47:25 PM IST

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कौन हैं वेदिका कुमार? - Photo Gallery
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कौन हैं वेदिका कुमार

वेदिका कुमार एक जानी-मानी भारतीय एक्ट्रेस और मॉडल हैं. उन्होंने मलयालम, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ फिल्मों में काम करके अपना करियर बनाया है.

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प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में खुलकर की बातचीत

Galatta India के साथ बातचीत में वेदिका ने अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ज़िंदगी के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने एक एक्ट्रेस के तौर पर अपनी पसंद से जुड़े कई सीधे सवालों के जवाब दिए.

बोल्ड सीन से नहीं है परहेज - Photo Gallery
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बोल्ड सीन से नहीं है परहेज

इंटरव्यू के दौरान वेदिका से पूछा गया कि क्या फिल्मों के लिए उनका कोई "किसिंग नहीं" या "इंटिमेट सीन नहीं" वाला नियम है. यह सवाल इस बारे में था कि क्या वह ऑन-स्क्रीन रोमांस या बोल्ड कंटेंट से बचती हैं.

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वेदिका का जवाब - Photo Gallery
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वेदिका का जवाब

वेदिका ने कहा कि उन्हें ऐसे सीन करने में कोई दिक्कत नहीं है. उनके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि सब कुछ सही और सम्मानजनक तरीके से किया जाए.

वेदिका को नहीं है दिक्कत - Photo Gallery
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वेदिका को नहीं है दिक्कत

उन्होंने समझाया कि अगर कोई सीन दायरे में रहकर और अच्छे तरीके से फिल्माया जाता है तो उसे करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती.

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कहानी की डिमांड होने पर बेहिचक करेगी ऐसे सीन्स

उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी फिल्म की कहानी के लिए सचमुच किसी बोल्ड या इंटिमेट सीन की ज़रूरत होती है, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसे करेंगी.

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वेदिका की है अलग पहचान

वेदिका को एक आत्मविश्वास से भरी और बोल्ड एक्ट्रेस के तौर पर जाना जाता है, जो अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीती हैं और अपनी बात खुलकर कहती हैं.

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सोशल मीडिया पर रहती हैं एक्टिव

वह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं, जहां उनके पोस्ट और स्टाइलिश, बोल्ड लुक्स अक्सर उनके फैंस को प्रभावित और आकर्षित करते हैं.

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इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स हैं?

वेदिका कुमार के इंस्टाग्राम पर 4.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं. उन्होंने अब तक 2456 पोस्ट किए हैं. इसके अलावा, वो 3398 लोगों को फॉलो भी करती हैं.

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Vedhika kumar
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