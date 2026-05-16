Vat Savitri Vrat 2026: बरगद वृक्ष जैसा दांपत्य जीवन मजबूत रहे… वट सावित्री व्रत के मौके पर अपनों को भेजें ये संदेश
Happy Vat Savitri Vrat 2026 Wishes: आज 16 मई को पूरे देश में वट सावित्री व्रत रखा जा रहा है. आज शनि जयंती और ज्येष्ठ अमावस्या भी साथ पड़ने से इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है. हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत एक बेहद ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है, जिसे शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुखी वैवाहिक जीवन और लंबी उम्र के लिए रखती है. इस त्योहार को मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र में विवाहित महिलाएं मनाती हैं. आज के दिन आप अपने पति-पत्नी या दोस्तों को वट सावित्री व्रत के शुभकामना संदेश उन्हें व्हॉट्सऐप, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भेज सकते हैं. तो हम आपके लिए लाएं हैं कुछ वायरल खास मैसेज…
वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं
वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं
माता सावित्री का आशीर्वाद आपके दांपत्य जीवन में
सुख, समृद्धि, प्रेम और अखंड सौभाग्य बनाए रखे
आपका जीवन खुशियों से सदैव भरा रहे.
वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं!
वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं
वट सावित्री व्रत के पावन अवसर पर
बरगद वृक्ष की तरह आपका रिश्ता भी
हमेशा मजबूत और अटल बना रहे...
आपको और आपके परिवार को ढेरों शुभकामनाएं.
वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं
सावित्री के तप, प्रेम और समर्पण का यह पावन पर्व
आपके जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य लाए.
वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं!
वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं
आप दोनों का साथ हमेशा यूं ही बना रहे
जीवन के हर मोड़ पर, आप एक-दूसरे का सहारा बने रहें
हर दिन आपका प्यार और खुशियों से सजा रहे.
वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं!
वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं
बरगद वृक्ष की तरह आपका दांपत्य जीवन
हमेशा मजबूत, लंबा और सुखमय बना रहे
माता सावित्री की कृपा आप पर सदैव बनी रहे.
वट सावित्री व्रत की ढेरों शुभकामनाएं!
वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं
सावित्री के अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक
यह पावन व्रत आपके जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य लाए.
आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक बधाई!