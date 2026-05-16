Vat Savitri Vrat 2026: बरगद वृक्ष जैसा दांपत्य जीवन मजबूत रहे… वट सावित्री व्रत के मौके पर अपनों को भेजें ये संदेश

Happy Vat Savitri Vrat 2026 Wishes: आज 16 मई को पूरे देश में वट सावित्री व्रत रखा जा रहा है. आज शनि जयंती और ज्येष्ठ अमावस्या भी साथ पड़ने से इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है. हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत एक बेहद ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है, जिसे शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुखी वैवाहिक जीवन और लंबी उम्र के लिए रखती है. इस त्योहार को मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र में विवाहित महिलाएं मनाती हैं. आज के दिन आप अपने पति-पत्नी या दोस्तों को वट सावित्री व्रत के शुभकामना संदेश उन्हें व्हॉट्सऐप, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भेज सकते हैं. तो हम आपके लिए लाएं हैं कुछ वायरल खास मैसेज…