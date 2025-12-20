Vastu Tips: घर में टीवी लगाने की सही दिशा कौन-सी है, क्या बेड रूम में टीवी लगाना सही है?
Vastu Tips for Home: घर में टीवी लगाने की सही दिशा कौन-सी है, क्या बेडरूम में टीवी लगाना सही होता है या नहीं जानें घर में टीवी लगाने की सही दिशा कौन-सी है.
घर में वास्तु के नियमों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है. वास्तु के अनुसार सही चीज को दिशा में लगाना या रखा बहुत जरूरी होता है, अन्यथा वास्तु दोष के कारण जीवन में विभिन्न प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.
वास्तु के अनुसार घर में टीवी लगाने की सबसे सही जगह घर का लिविंग रूम होता है. घर के लिविंग रूप या ड्राइंग रूम में टीवी लगा सकते हैं. इसके लिए सबसे बढ़िया दिशा होता है दक्षिण-पूर्व (South-East)की.
साथ ही टीवी लगाने के लिए पूर्व (East) या उत्तर (North) दिशा भी टीवी लगाने के लिए शुभ होती है. इस दिशा में टीवी लगाने से सकारात्मकता बढ़ती है.
बेड रूम में टीवी लगाने से बचना चाहिए. वास्तु के अनुसार टीवी को बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए. ऐसा करने से रिश्तों में कड़वाहट और खटास आती है. साथ ही बेडरूम में टीवी आपकी नींद में बाधाएं लाता है.
अगर आपके बेडरूम में भी टीवी लगा है तो याद रखें रात के समय में सोते वक्त टीवी को कपड़े ढक कर सोए ताकि उसकी नकारात्मक ऊर्जा ना फैले.
टीवी के बिखरे हुए तार पॉजीटिव ऊर्जा में बाधा लाते हैं. इसके टीवी के तारों को समेट कर या छुपाकर कर रखना चाहिए.