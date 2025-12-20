  • Home>
  Vastu Tips: घर में टीवी लगाने की सही दिशा कौन-सी है, क्या बेड रूम में टीवी लगाना सही है?

Vastu Tips: घर में टीवी लगाने की सही दिशा कौन-सी है, क्या बेड रूम में टीवी लगाना सही है?

Vastu Tips for Home: घर में टीवी लगाने की सही दिशा कौन-सी है, क्या बेडरूम में टीवी लगाना सही होता है या नहीं जानें घर में टीवी लगाने की सही दिशा कौन-सी है.


By: Tavishi Kalra | Published: December 20, 2025 2:50:00 PM IST

1/6

Vastu Niyam

घर में वास्तु के नियमों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है. वास्तु के अनुसार सही चीज को दिशा में लगाना या रखा बहुत जरूरी होता है, अन्यथा वास्तु दोष के कारण जीवन में विभिन्न प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.

2/6

Vastu Niyam

वास्तु के अनुसार घर में टीवी लगाने की सबसे सही जगह घर का लिविंग रूम होता है. घर के लिविंग रूप या ड्राइंग रूम में टीवी लगा सकते हैं. इसके लिए सबसे बढ़िया दिशा होता है दक्षिण-पूर्व (South-East)की.

3/6

Vastu Niyam

साथ ही टीवी लगाने के लिए पूर्व (East) या उत्तर (North) दिशा भी टीवी लगाने के लिए शुभ होती है. इस दिशा में टीवी लगाने से सकारात्मकता बढ़ती है.

4/6

Vastu Niyam

बेड रूम में टीवी लगाने से बचना चाहिए. वास्तु के अनुसार टीवी को बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए. ऐसा करने से रिश्तों में कड़वाहट और खटास आती है. साथ ही बेडरूम में टीवी आपकी नींद में बाधाएं लाता है.

5/6

Vastu Niyam

अगर आपके बेडरूम में भी टीवी लगा है तो याद रखें रात के समय में सोते वक्त टीवी को कपड़े ढक कर सोए ताकि उसकी नकारात्मक ऊर्जा ना फैले.

6/6

Vastu Niyam

टीवी के बिखरे हुए तार पॉजीटिव ऊर्जा में बाधा लाते हैं. इसके टीवी के तारों को समेट कर या छुपाकर कर रखना चाहिए.

