Vastu Tips: घर में टीवी लगाने की सही दिशा कौन-सी है, क्या बेड रूम में टीवी लगाना सही है?

Vastu Niyam

घर में वास्तु के नियमों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है. वास्तु के अनुसार सही चीज को दिशा में लगाना या रखा बहुत जरूरी होता है, अन्यथा वास्तु दोष के कारण जीवन में विभिन्न प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.