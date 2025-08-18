Vastu For Home: घर के दरवाजे पर लगाए गए ये पौधे बनते हैं दुर्भाग्य का कारण, जानें किनसे करें परहेज

सूखे या मुरझाए पौधे

मुख्य द्वार पर कभी भी सूखे या मुरझाए पौधे नहीं रखने चाहिए। ये पौधे न केवल घर की सुंदरता को कम करते हैं बल्कि वास्तु के अनुसार अशुभ संकेत भी देते हैं। मुरझाए पौधे जीवन में रुकावटें, असफलता और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के बजाय ये नकारात्मकता को बढ़ाते हैं।