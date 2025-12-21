Vastu Tips: पायदान का सही रंग बदल सकता है घर की किस्मत
घर के मुख्य द्वार पर रखी हर चीज को वास्तु के अनुसार होना चाहिए. वास्तु के नियमों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है. ऐसा करने से घर में पॉजीटिव एनर्जी आती है और सुख-समृद्धि आती है.
Vastu Tips: The right color of the doormat can change the fortunes of the house
घर के पायदान पर आप अपनी नकारात्मकता को छोड़ कर आते हैं. घर में प्रवेश करने से पहले घर के पायदान पर आप बाहर की धूल-मिट्टी झाड़ कर आते हैं.
घर के पायदान का रंग ऐसा होना चाहिए जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश हो. काले रंग के पायदान को घर के बाहर नहीं रखना चाहिए.
कोशिश करें घर के बाहर हमेशा हल्के रंग जैसे सफेद, पीला, क्रीम या हल्के नीले रंग का पायदान रखें. रंगों का चुनाव बहुत महत्व रखता है. इन रंगों को शुभ माना जाता है जो घर में सकारात्मकता लाते हैं.
साथ ही आप अपने प्रवेश द्वार पर लाल, गुलाबी, हरा या चांदी जैसे पायदान भी रख सकते हैं. यह रंग घर में समृद्धि लाते हैं. साथ ही धन-धान्य की घर में कमी नहीं रहती.
इस बात का ध्यान रखें कि पायदान को रोज साफ जरूर करें और समय-समय पर धोकर उसे धूप जरूर दिखाएं. ऐसा करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि घर में प्रवेश करते समय पायदान पर सभी के पैर लगते हैं और उसमें धूल-मिट्टी और अन्य प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है. साथ ही इसको समय-समय पर बदलते रहना चाहिए.