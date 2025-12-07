Vastu Tips: हाथ से इन चीजों का गिरना माना जाता है अशुभ, जानें क्या हो सकती है अनहोनी
Vastu Tips: घर से निकलते समय सुबह अगर किसी व्यक्ति से कुछ चीज़ें गिर जाए तो ये साधारण बात नहीं होती है. तो आइए जानते हैं ऐसी कौन-सी चीजें हैं जिनका गिरना शुभ नहीं माना जाता है.
इन चीज़ों का गिरना होता है अशुभ
घर से निकलते समय अगर आपके हाथों से कुछ चीज़ें गिर जाएं तो ये बहुत अशुभ माना जाता है.
इन चीजों का गिरना होता है अपशकुन
अक्सर लोगों के हाथों से चीज़ें छूटकर गिर जाती हैं. वैसे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है काम में ध्यान होता है तब कई बार ऐसा हो जाता है. पर कुछ चीज़ों का गिरना अपशकुन माना जाता है.
दूध
वास्तु शास्त्र के अनुसार सुबह-सुबह हाथों से दूध का गिरना अशुभ माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र में दूध को समृद्धि का प्रतीक माना गया है. इसलिए इसके गिरने से धन, समृद्धि और उन्नति पर बुरा प्रभाव पड़ता है.
नमक
सुबह-सुबह हाथ से नमक का गिरना भी अशुभ माना जाता है. नमक को स्थिरता और सुख-शांति से संबंधित माना जाता है.
आईना
हाथ से आईना यानी दर्पण का गिरना भी अशुभ माना जाता है. हाथ से अगर आईना गिरकर टूट जाएं तो इसे रिश्तों में दरार आने का संकेत माना जाता है.
सिंदूर
हाथ से सिंदूर का गिरना भी अशुभ होता है. सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है. कहा जाता है कि सुबह-सुबह सिंदूर की डिबिया गिर जाए तो मतलब सुहाग पर विपदा आने वाली है.