घर के मंदिर की सफाई से जुड़े ये 5 नियम बदल सकते हैं आपकी किस्मत, मिलेगी अपार संपत्ति और सुख-शांति

Vastu shastra: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मंदिर की सफाई और पवित्रता बनाए रखना बेहद जरूरी है। माना जाता है कि मां लक्ष्मी स्वच्छ, सुव्यवस्थित और सकारात्मक ऊर्जा से भरे स्थान में वास करती हैं। अगर मंदिर में धूल, गंदगी या बिखराव रहता है तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ सकता है और सुख-समृद्धि में बाधाएं आ सकती हैं। मंदिर की सफाई केवल शारीरिक स्वच्छता नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी आवश्यक है।