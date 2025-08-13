  • Home>
  • Gallery»
  • घर के मंदिर की सफाई से जुड़े ये 5 नियम बदल सकते हैं आपकी किस्मत, मिलेगी अपार संपत्ति और सुख-शांति

घर के मंदिर की सफाई से जुड़े ये 5 नियम बदल सकते हैं आपकी किस्मत, मिलेगी अपार संपत्ति और सुख-शांति

Vastu shastra: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मंदिर की सफाई और पवित्रता बनाए रखना बेहद जरूरी है। माना जाता है कि मां लक्ष्मी स्वच्छ, सुव्यवस्थित और सकारात्मक ऊर्जा से भरे स्थान में वास करती हैं। अगर मंदिर में धूल, गंदगी या बिखराव रहता है तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ सकता है और सुख-समृद्धि में बाधाएं आ सकती हैं। मंदिर की सफाई केवल शारीरिक स्वच्छता नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी आवश्यक है।

By: Shivashakti Narayan Singh Last Updated: August 13, 2025 14:57:37 IST
Follow us on
Google News
घर के मंदिर की सफाई से जुड़े ये 5 नियम बदल सकते हैं आपकी किस्मत, मिलेगी अपार संपत्ति और सुख-शांति - Photo Gallery
1/7

सुबह-सुबह मंदिर की सफाई करें

वास्तु शास्त्र में सुबह का समय सबसे शुभ माना जाता है। सुबह स्नान के बाद सबसे पहले मंदिर की सफाई करनी चाहिए। इससे दिनभर के लिए सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और देवी-देवताओं की कृपा बनी रहती है। रात में मंदिर की सफाई करने से बचें, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है।

घर के मंदिर की सफाई से जुड़े ये 5 नियम बदल सकते हैं आपकी किस्मत, मिलेगी अपार संपत्ति और सुख-शांति - Photo Gallery
2/7

हमेशा ताजे पानी का उपयोग करें

मंदिर की मूर्तियों और बर्तनों को साफ करने के लिए रोज ताजे पानी का प्रयोग करें। बासी पानी नकारात्मक ऊर्जा का वाहक माना जाता है। पीतल या तांबे के बर्तनों को नींबू और नमक से साफ करना शुभ होता है। साफ करने के बाद उन्हें पूरी तरह सुखाकर ही मंदिर में रखें।

घर के मंदिर की सफाई से जुड़े ये 5 नियम बदल सकते हैं आपकी किस्मत, मिलेगी अपार संपत्ति और सुख-शांति - Photo Gallery
3/7

फर्श और कोनों को पूरी तरह साफ रखें

मंदिर के कोनों और फर्श पर जमी धूल और मकड़ी के जाले नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। हर दिन हल्के प्राकृतिक कीटाणुनाशक जैसे नीम का पानी या गौमूत्र से पोंछा लगाना शुभ माना जाता है।

घर के मंदिर की सफाई से जुड़े ये 5 नियम बदल सकते हैं आपकी किस्मत, मिलेगी अपार संपत्ति और सुख-शांति - Photo Gallery
4/7

मंदिर के वस्त्र नियमित धोएं

मंदिर में बिछाए गए कपड़े, पर्दे और देवी-देवताओं के वस्त्र नियमित रूप से धोएं। मैले कपड़े मंदिर की पवित्रता को कम करते हैं। इन्हें धोने के लिए प्राकृतिक साबुन या रीठा का प्रयोग करें।

घर के मंदिर की सफाई से जुड़े ये 5 नियम बदल सकते हैं आपकी किस्मत, मिलेगी अपार संपत्ति और सुख-शांति - Photo Gallery
5/7

ताजे फूल ही अर्पित करें

देवताओं को चढ़ाए गए फूल रोजाना बदलें। मुरझाए हुए फूल नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनते हैं। गुलाब, मोगरा और गेंदे जैसे सुगंधित फूल सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं।

घर के मंदिर की सफाई से जुड़े ये 5 नियम बदल सकते हैं आपकी किस्मत, मिलेगी अपार संपत्ति और सुख-शांति - Photo Gallery
6/7

टूटी-फूटी वस्तुएं न रखें

मंदिर में टूटी मूर्तियां, फटे कपड़े या खराब बर्तन न रखें। इन्हें पवित्र नदी में प्रवाहित करें या पीपल के पेड़ के नीचे रख दें।

Disclaimer - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

घर के मंदिर की सफाई से जुड़े ये 5 नियम बदल सकते हैं आपकी किस्मत, मिलेगी अपार संपत्ति और सुख-शांति - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

घर के मंदिर की सफाई से जुड़े ये 5 नियम बदल सकते हैं आपकी किस्मत, मिलेगी अपार संपत्ति और सुख-शांति - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

घर के मंदिर की सफाई से जुड़े ये 5 नियम बदल सकते हैं आपकी किस्मत, मिलेगी अपार संपत्ति और सुख-शांति - Photo Gallery
घर के मंदिर की सफाई से जुड़े ये 5 नियम बदल सकते हैं आपकी किस्मत, मिलेगी अपार संपत्ति और सुख-शांति - Photo Gallery
घर के मंदिर की सफाई से जुड़े ये 5 नियम बदल सकते हैं आपकी किस्मत, मिलेगी अपार संपत्ति और सुख-शांति - Photo Gallery
घर के मंदिर की सफाई से जुड़े ये 5 नियम बदल सकते हैं आपकी किस्मत, मिलेगी अपार संपत्ति और सुख-शांति - Photo Gallery
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?