Vastu Tips For Temple: मंदिर के पास भूलकर भी न रखें ये 5 चीजें, हो सकता है भारी नुकसान
Vastu Tips For Temple: घर में मंदिर या पूजा स्थल होना बेहद शुभ माना जाता है. यहां पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के मंदिर के पास कुछ चीजों को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए.
मंदिर
हिंदू धर्म में घर के मंदिर को सबसे पवित्र माना गया है. आध्यात्मिक केंद्र कहा जाता है जहां ईश्वर की ऊर्जा निवास करती है. मान्यता है कि मंदिर के आसपास की पवित्रता ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखती है.
मंदिर के उपाय
मंदिर एक शांति का स्थान है. इसके विपरीत, कैंची, चाकू, सुई या पिन जैसी नुकीली और धारदार वस्तुएं क्रोध, अस्थिरता और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती हैं.
गंदे कपड़े न रखें
पूजा घर के पास कभी भी गंदे कपड़े नहीं रखने चाहिए. ये अपवित्रता की निशानी माना जाता है.
माचिस न रखें
दीपक और धूप जलाने के लिए माचिस का प्रयोग होता है. इसे मंदिर के अंदर या पास में रखना शुभ नहीं माना जाता है.
पूर्वजों या पितरों की तस्वीर
पूर्वजों का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन उनकी तस्वीरों को मंदिर में या उसके ठीक पास लगाना वर्जित होता है.
खंडित मूर्ति न रखें
खंडित मूर्तियां और टूटी वस्तुएं अशुभ मानी जाती है. ये नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करती हैं. इसलिए घर के मंदिर में इन्हें नहीं रखना चाहिए.