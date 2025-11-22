Vastu Tips For Temple: मंदिर के पास भूलकर भी न रखें ये 5 चीजें, हो सकता है भारी नुकसान

मंदिर

हिंदू धर्म में घर के मंदिर को सबसे पवित्र माना गया है. आध्यात्मिक केंद्र कहा जाता है जहां ईश्वर की ऊर्जा निवास करती है. मान्यता है कि मंदिर के आसपास की पवित्रता ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखती है.