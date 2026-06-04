झाड़ू और डस्टबिन रखने में कर रहे हैं ये गलती? घर में बढ़ सकती है आर्थिक तंगी, जानिए वास्तु के जरूरी नियम

Vastu Shastra: घर की साफ-सफाई में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू और डस्टबिन को अक्सर लोग सामान्य वस्तु मानकर कहीं भी रख देते हैं. लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार इन दोनों चीजों की दिशा और स्थान का सीधा संबंध घर की सुख-समृद्धि, आर्थिक स्थिति और सकारात्मक ऊर्जा से माना जाता है. गलत दिशा में रखी झाड़ू और डस्टबिन नकारात्मकता और वास्तु दोष का कारण बन सकते हैं. आइए जानते हैं इनसे जुड़े जरूरी वास्तु नियम.