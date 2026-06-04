झाड़ू और डस्टबिन रखने में कर रहे हैं ये गलती? घर में बढ़ सकती है आर्थिक तंगी, जानिए वास्तु के जरूरी नियम
Vastu Shastra: घर की साफ-सफाई में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू और डस्टबिन को अक्सर लोग सामान्य वस्तु मानकर कहीं भी रख देते हैं. लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार इन दोनों चीजों की दिशा और स्थान का सीधा संबंध घर की सुख-समृद्धि, आर्थिक स्थिति और सकारात्मक ऊर्जा से माना जाता है. गलत दिशा में रखी झाड़ू और डस्टबिन नकारात्मकता और वास्तु दोष का कारण बन सकते हैं. आइए जानते हैं इनसे जुड़े जरूरी वास्तु नियम.
झाड़ू और डस्टबिन का वास्तु क्यों है जरूरी?
वास्तु शास्त्र में झाड़ू और डस्टबिन को केवल सफाई का सामान नहीं माना गया है. इनकी सही दिशा घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख-शांति और आर्थिक बरकत बनाए रखने में मदद करती है, जबकि गलत दिशा परेशानियों को बढ़ा सकती है.
झाड़ू को माना जाता है माता लक्ष्मी का प्रतीक
वास्तु मान्यताओं के अनुसार झाड़ू का संबंध धन और समृद्धि से माना जाता है. इसलिए झाड़ू का सम्मान करना और उसे सही स्थान पर रखना बेहद जरूरी बताया गया है.
किचन और मंदिर के पास न रखें झाड़ू
झाड़ू को कभी भी रसोईघर या पूजा घर के आसपास नहीं रखना चाहिए. ऐसा करना वास्तु के अनुसार शुभ नहीं माना जाता और इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है.
झाड़ू को हमेशा नजरों से दूर रखें
झाड़ू को खुले स्थान या मुख्य दरवाजे के सामने रखने से बचना चाहिए. वास्तु के मुताबिक इसे किसी कोने या ऐसी जगह रखना चाहिए, जहां यह आसानी से दिखाई न दे.
सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से बचें
मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू-पोछा लगाने से घर की सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है. इसलिए इस समय सफाई करने से बचना चाहिए.
डस्टबिन भूलकर भी इस दिशा में न रखें
घर के ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व (North-East) दिशा में डस्टबिन रखना वास्तु दोष का कारण माना जाता है. यह दिशा देवी-देवताओं की मानी जाती है, इसलिए यहां कचरा रखना अशुभ माना जाता है.
डस्टबिन के लिए सही दिशा और जरूरी नियम
डस्टबिन को दक्षिण-पश्चिम (South-West) या उत्तर-पश्चिम (North-West) दिशा में रखना बेहतर माना जाता है. साथ ही इसे हमेशा ढक्कन से ढककर रखें और समय-समय पर साफ करते रहें, ताकि घर में नकारात्मकता न बढ़े.