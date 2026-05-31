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Vastu Tips For Birds Pictures: घर में इन पक्षियों की फोटो लगाने से आएंगी खुशियां, वैवाहिक जीवन में बढ़ेगा प्यार

Vastu Tips For Birds Pictures:  घर की सुंदरता सिर्फ सजावट से नहीं, बल्कि उसमें मौजूद एनर्जी से भी जुड़ी होती है. वास्तु शास्त्र में पक्षियों की तस्वीरों को बहुत शुभ माना गया है. ये चित्र नेगेटिविटी को दूर कर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाते हैं और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि व सफलता लाने में मदद करते हैं.


By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 31, 2026 1:01:15 PM IST

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वास्तु में पक्षियों का महत्व

वास्तु शास्त्र में पक्षियों को नेचुरल एनर्जी का शक्तिशाली स्रोत माना गया है. माना जाता है कि पक्षियों की तस्वीरें घर के वातावरण को हल्का, पॉजिटिव और संतुलित बनाती हैं. ये मानसिक तनाव कम करने और घर में शांति बनाए रखने में सहायक होती हैं.

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मोर की तस्वीर का प्रभाव

मोर को सौंदर्य, भाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. घर में मोर की तस्वीर लगाने से पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है. इसे ड्रॉइंग रूम या मेन दीवार पर लगाना सबसे शुभ माना जाता है.

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हंस की तस्वीर से शांति

हंस को ज्ञान, पवित्रता और विवेक का प्रतीक माना जाता है. इसकी तस्वीर घर में लगाने से मानसिक शांति मिलती है और परिवार के सदस्यों के बीच समझ और सामंजस्य बढ़ता है. इसे पूजा स्थान या अध्ययन कक्ष में लगाना उत्तम माना जाता है.

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तोते की तस्वीर से पॉजिटिविटी

तोता प्रेम, संवाद और खुशहाली का प्रतीक है. वास्तु के अनुसार इसकी तस्वीर घर में लगाने से रिश्तों में मधुरता आती है और आपसी बातचीत बेहतर होती है. ये घर के वातावरण को ज्यादा पॉजिटिव और जीवंत बनाता है.

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कबूतर की जोड़ी का महत्व

कबूतर की जोड़ी को प्रेम, विश्वास और एकता का प्रतीक माना जाता है. दंपति के कमरे में इसकी तस्वीर लगाने से वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है और रिश्तों में स्थिरता आती है. ये घर में भावनात्मक संतुलन बनाए रखती है.

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सारस की तस्वीर का लाभ

सारस को धैर्य, दीर्घायु और सफलता का प्रतीक माना जाता है. इसकी तस्वीर लगाने से करियर में स्थिरता और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है. इसे कार्यस्थल या स्टडी रूम में लगाना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है.

Disclaimer: इस खबर में दी गई जानकारी वास्तु शास्त्र की जानकारियों पर आधारित है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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