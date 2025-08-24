  • Home>
  vastu shastra: घर में गेंदे का पौधा लगाने से बढ़ेगी तरक्की, मिलेगा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद और धन की कमी कभी नहीं होगी

vastu shastra: घर में गेंदे का पौधा लगाने से बढ़ेगी तरक्की, मिलेगा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद और धन की कमी कभी नहीं होगी

Vastu Tips: हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में गेंदे का पौधा बेहद शुभ माना जाता है। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रिय यह फूल घर में सकारात्मक ऊर्जा, तरक्की और आर्थिक समृद्धि लाता है। वास्तु के अनुसार गेंदे का पौधा ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) या मुख्य द्वार पर लगाने से सुख-शांति और धन की प्राप्ति होती है। लेकिन इसे दक्षिण या पश्चिम दिशा, रसोई, टॉयलेट या गंदे स्थान पर लगाने से बचना चाहिए, वरना नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। पूजा-पाठ में गेंदे के फूल का नियमित उपयोग देवी-देवताओं की कृपा दिलाता है और परिवार में खुशहाली बनाए रखता है।

By: Shivashakti Narayan Singh Last Updated: August 24, 2025 14:59:26 IST
vastu shastra: घर में गेंदे का पौधा लगाने से बढ़ेगी तरक्की, मिलेगा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद और धन की कमी कभी नहीं होगी - Photo Gallery
1/7

गेंदे के फूल का धार्मिक महत्व

गेंदे के फूल हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों का अहम हिस्सा माने जाते हैं। इन फूलों को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रिय माना गया है। पूजा-पाठ में गेंदे की माला चढ़ाने से देवी-देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। यह न केवल आध्यात्मिक शांति देता है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा भी लाता है।

vastu shastra: घर में गेंदे का पौधा लगाने से बढ़ेगी तरक्की, मिलेगा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद और धन की कमी कभी नहीं होगी - Photo Gallery
2/7

वास्तु शास्त्र में गेंदे के पौधे का महत्व

वास्तु शास्त्र कहता है कि गेंदे का पौधा घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का काम करता है। इसकी सुगंध वातावरण को शुद्ध करती है और घर के सदस्यों के बीच सामंजस्य और खुशहाली बढ़ाती है। साथ ही, यह आर्थिक उन्नति और परिवार में समृद्धि लाने में मददगार होता है।

vastu shastra: घर में गेंदे का पौधा लगाने से बढ़ेगी तरक्की, मिलेगा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद और धन की कमी कभी नहीं होगी - Photo Gallery
3/7

गेंदे का पौधा लगाने की सही दिशा

गेंदे का पौधा घर के ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) में लगाना सबसे शुभ माना जाता है। इसके अलावा पूर्व और उत्तर दिशा भी लाभकारी हैं। इन दिशाओं में पौधा लगाने से घर में शांति, सौभाग्य और तरक्की का मार्ग खुलता है।

vastu shastra: घर में गेंदे का पौधा लगाने से बढ़ेगी तरक्की, मिलेगा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद और धन की कमी कभी नहीं होगी - Photo Gallery
4/7

मुख्य द्वार पर गेंदे का पौधा लगाने का महत्व

वास्तु के अनुसार, मुख्य द्वार पर गेंदे का पौधा लगाना नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है। फूलों की माला या गमले में लगाया गया गेंदे का पौधा घर के वातावरण को शुद्ध और आकर्षक बनाता है। इससे मेहमानों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

vastu shastra: घर में गेंदे का पौधा लगाने से बढ़ेगी तरक्की, मिलेगा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद और धन की कमी कभी नहीं होगी - Photo Gallery
5/7

किन दिशाओं और जगहों पर न लगाएं गेंदे का पौधा

वास्तु शास्त्र में दक्षिण और पश्चिम दिशा में गेंदे का पौधा लगाना अशुभ माना गया है। इसके अलावा इसे बाथरूम, टॉयलेट, रसोईघर या गंदे स्थानों पर भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से पौधे की शुभता कम हो जाती है और उल्टा असर दिख सकता है।

vastu shastra: घर में गेंदे का पौधा लगाने से बढ़ेगी तरक्की, मिलेगा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद और धन की कमी कभी नहीं होगी - Photo Gallery
6/7

गेंदे के फूलों से बढ़ती है खुशहाली

गेंदे का पौधा सही दिशा में लगाने और नियमित देखभाल से घर में सुख-समृद्धि और शांति आती है। पूजा में इन फूलों का उपयोग करने से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह तरक्की और सफलता के नए अवसर खोलता है।

disclaimer - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

vastu shastra: घर में गेंदे का पौधा लगाने से बढ़ेगी तरक्की, मिलेगा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद और धन की कमी कभी नहीं होगी - Photo Gallery

vastu shastra: घर में गेंदे का पौधा लगाने से बढ़ेगी तरक्की, मिलेगा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद और धन की कमी कभी नहीं होगी - Photo Gallery

