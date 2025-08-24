vastu shastra: घर में गेंदे का पौधा लगाने से बढ़ेगी तरक्की, मिलेगा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद और धन की कमी कभी नहीं होगी

Vastu Tips: हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में गेंदे का पौधा बेहद शुभ माना जाता है। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रिय यह फूल घर में सकारात्मक ऊर्जा, तरक्की और आर्थिक समृद्धि लाता है। वास्तु के अनुसार गेंदे का पौधा ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) या मुख्य द्वार पर लगाने से सुख-शांति और धन की प्राप्ति होती है। लेकिन इसे दक्षिण या पश्चिम दिशा, रसोई, टॉयलेट या गंदे स्थान पर लगाने से बचना चाहिए, वरना नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। पूजा-पाठ में गेंदे के फूल का नियमित उपयोग देवी-देवताओं की कृपा दिलाता है और परिवार में खुशहाली बनाए रखता है।