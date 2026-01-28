Vastu Tips: वास्तु के अनुसार घर का मेन गेट किस दिशा में होना चाहिए? जानें इस दिशा का महत्व
Vastu Tips: वास्तु में दिशा का विशेष महत्व होता है. वास्तु के अनुसार घर का मेन गेट किस दिशा में होना चाहिए इसके लिए कौन-सी दिशा है सबसे ज्यादा शुभ जानें विस्तार से.
वास्तु के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है. वास्तु के नियमों का पालन करने से घर में सुख-समृद्धि का वास होता है. साथ ही अगर किसी घर में वास्तु दोष होता है तो घर में विभिन्न प्रकार की समस्याएं और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.
वास्तु के अनुसार घर का मेन गेट हमेशा उत्तर पूर्व (North East), पूर्व (East) या उत्तर (North) दिशा में होना शुभ माना जाता है. इस दिशा में अगर आपके घर का मेन गेट है तो यह सुख-समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है.
वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर जी और मां लक्ष्मी की दिशा मानी गई है. इस दिशा में अगर घर का मेन गेट है तो आपके लिए धन और समृद्धि के द्वार हमेशा खुले रहते हैं.
अपने घर के मेन गेट या मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखें और इस दिशा में कोई कचरा फेंके. साथ ही इस दिशा में बाथरूम, भारी भरकम सामान या जूते-चप्पल ना रखें.
घर की उत्तर-पूर्व (North-East Direction) या ईशान कोण दिशा को शुभ माना गया है. इस दिशा में घर का मंदिर और देवी देवताओं का स्थान माना गया है. जो घर के लिए बहुत शुभ स्थान है.
साथ ही घर का मेन गेट वेस्ट या पश्चिम दिशा में भी हो सकता है. पश्चिम दिशा को धन और यश के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है.