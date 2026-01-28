  • Home>
  Vastu Tips: वास्तु के अनुसार घर का मेन गेट किस दिशा में होना चाहिए? जानें इस दिशा का महत्व

Vastu Tips: वास्तु के अनुसार घर का मेन गेट किस दिशा में होना चाहिए? जानें इस दिशा का महत्व

Vastu Tips: वास्तु में दिशा का विशेष महत्व होता है. वास्तु के अनुसार घर का मेन गेट किस दिशा में होना चाहिए इसके लिए कौन-सी दिशा है सबसे ज्यादा शुभ जानें विस्तार से.


By: Tavishi Kalra | Published: January 28, 2026 10:41:25 AM IST

1/6

Vastu Tips For Main Gate

वास्तु के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है. वास्तु के नियमों का पालन करने से घर में सुख-समृद्धि का वास होता है. साथ ही अगर किसी घर में वास्तु दोष होता है तो घर में विभिन्न प्रकार की समस्याएं और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.

2/6

Vastu Tips For Main Gate

वास्तु के अनुसार घर का मेन गेट हमेशा उत्तर पूर्व (North East), पूर्व (East) या उत्तर (North) दिशा में होना शुभ माना जाता है. इस दिशा में अगर आपके घर का मेन गेट है तो यह सुख-समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है.

3/6

Kuber

वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर जी और मां लक्ष्मी की दिशा मानी गई है. इस दिशा में अगर घर का मेन गेट है तो आपके लिए धन और समृद्धि के द्वार हमेशा खुले रहते हैं.

4/6

Vastu Tips For Main Gate

अपने घर के मेन गेट या मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखें और इस दिशा में कोई कचरा फेंके. साथ ही इस दिशा में बाथरूम, भारी भरकम सामान या जूते-चप्पल ना रखें.

5/6

Vastu Tips For Main Gate

घर की उत्तर-पूर्व (North-East Direction) या ईशान कोण दिशा को शुभ माना गया है. इस दिशा में घर का मंदिर और देवी देवताओं का स्थान माना गया है. जो घर के लिए बहुत शुभ स्थान है.

6/6

Vastu Tips For Main Gate

साथ ही घर का मेन गेट वेस्ट या पश्चिम दिशा में भी हो सकता है. पश्चिम दिशा को धन और यश के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है.

